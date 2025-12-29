Страшная стужа уже завтра, 30 декабря: синоптик предупреждает о снеге, гололедице и штормовом ветре.

В Украину идет очередная волна арктического воздуха и уже завтра, 30 декабря, страну накроет переходное похолодание. Об этом предупреждает синоптик Наталья Диденко.

Погода в Украине 30 декабря: арктическое похолодание, снег и гололед

По ее прогнозу, в ближайшую ночь температура опустится до -2–6°C, а днем ожидается всего 1–3°C. На большей части страны прогнозируют периодический небольшой снег, на дорогах возможен гололед.

Ветер северо-западного и западного направления будет порывистым, а в западных областях, в Житомирской, Винницкой и Черниговской — возможны штормовые порывы до 15–20 м/с.

Но настоящее похолодание наступит уже с 31 декабря и продлится до 1 января: ночные морозы будут достигать -7-14°C, дневные -2-7°C. Снег и усиленный гололед сделают условия на дорогах сложными.

Наталья Диденко шутит: самое время подготовиться к зимним холодам. Проветривайте старые шубы, выбивайте ковры, вымораживайте подушки, обогревайте помещение и запасайте горячие напитки в термосах. Не забудьте проверить наличие моли в праздничных носках, подготовить новогоднюю иллюминацию и завернуть подарки.

В то же время синоптик обещает, что потепление вернется уже с 3 января , когда температура снова поднимется к комфортным зимним значениям.

Таким образом, 30 декабря станет последним "мягким" зимним днем перед серьезным морозным ударом, который покроет страну на праздничные новогодние дни. Не забывайте о безопасности на дорогах и тепле дома — и встречайте Новый год в уюте, согретом горячими напитками и праздничным настроением, заключает Наталья Диденко.

