Спали лічені тижні — і вже біля людських хат: у Карпатах прокинулися бурі ведмеді

На Закарпатті після нетривалого зимового сну активізувалися бурі ведмеді. Про це повідомляє Ужанський національний природний парк. За словами фахівців, тварини вже повні енергії, пересуваються лісами й луками, а подекуди навіть заглядають у села в пошуках їжі.

Після короткої сплячки ведмеді знову господарюють у горах — заходять у села й шукають їжу біля осель

У нацпарку зазначають, що цього року сплячка виявилася короткою. Перші подихи тепла — і клишоногі знову рушили освоювати свої території. Ведмеже сімейство зафіксували високо в горах, серед глибокого снігу, де тварини демонстрували неабияку активність.

Провідна наукова співробітниця парку Неля Коваль пояснює: бурий ведмідь (Ursus arctos) — найбільший хижий ссавець Європи. Восени, у період активного набору ваги, доросла особина може споживати 10–20 кг їжі на добу, а інколи — до 70 кг м’яса. Водночас ведмідь не надто вибагливий: їсть усе, що знайде або вполює, не гребує навіть падаллю.

Для життя цій тварині потрібні значні простори. Індивідуальна територія може становити від 50 до понад 500 квадратних кілометрів — залежно від статі та умов середовища. Якщо ж кормова база недостатня, ведмеді можуть періодично залягати у зимовий сон, щоб зберегти енергію.

Однак цієї зими клишоногі, за словами фахівців, довго не спали. Нині вони активно шукають поживу, інколи заходять у населені пункти, де сніг уже зійшов. Там тварини можуть ритися в смітниках або проникати на подвір’я в пошуках залишків минулорічного врожаю.

Карпати сьогодні залишаються практично єдиним регіоном України, де збереглася популяція бурого ведмедя. За останніми оцінками, в Україні налічується близько 400 особин, понад сотня з них — на Закарпатті. Ужанська популяція пов’язана зі словацькою та польською, а прикордонне розташування парку сприяє збереженню виду.

Фахівці відзначають, що чисельність ведмедів зростає насамперед за рахунок молодих особин. Цьогорічні зимові обліки вже зафіксували 15 нових представників. Також повідомляється, що частина ведмедів Реабілітаційного центру бурого ведмедя Нацпарку "Синевир" теж почала виходити зі сплячки, яка виявилася менш глибокою, ніж зазвичай.

Екологи закликають мешканців гірських районів бути обережними, не залишати харчові відходи на подвір’ях і не намагатися контактувати з дикими тваринами. Активність ведмедів на початку весни — природне явище, однак зустріч із господарем карпатських лісів може бути небезпечною.

