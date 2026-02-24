Спали считанные недели - и уже возле человеческих домов: в Карпатах проснулись бурые медведи

В Закарпатье после непродолжительного зимнего сна активизировались бурые медведи. Об этом сообщает Ужанский национальный природный парк. По словам специалистов, животные уже полны энергии, передвигаются по лесам и лугам, а иногда даже заглядывают в деревни в поисках пищи.

После короткой спячки медведи снова хозяйничают в горах — заходят в деревни и ищут еду возле жилья.

В нацпарке отмечают, что в этом году спячка оказалась короткой. Первые дыхания тепла — и косолапые опять двинулись осваивать свои территории. Медвежье семейство зафиксировали высоко в горах, среди глубокого снега , где животные демонстрировали незаурядную активность.

Ведущая научная сотрудница парка Неля Коваль объясняет: бурый медведь (Ursus arctos) — крупнейшее хищное млекопитающее Европы. Осенью, в период активного набора веса, взрослая особь может потреблять 10-20 кг еды в сутки, а иногда — до 70 кг мяса. В то же время медведь не слишком привередлив: ест все, что найдет или подстрелит, не гнушается даже падалью.

Для жизни этому животному требуются значительные просторы. Индивидуальная территория может составлять от 50 до 500 квадратных километров — в зависимости от пола и условий среды. Если кормовая база недостаточна, медведи могут периодически залегать в зимний сон, чтобы сохранить энергию.

Однако этой зимой косолапые, по словам специалистов, долго не спали. Сейчас они активно ищут пищу, иногда входят в населенные пункты, где снег уже взошел. Там животные могут рыться в мусорниках или проникать во двор в поисках остатков прошлогоднего урожая.

Карпаты остаются практически единственным регионом Украины, где сохранилась популяция бурого медведя. По последним оценкам, в Украине насчитывается около 400 особей, более сотни из них — в Закарпатье. Ужанская популяция связана со словацкой и польской, а приграничное расположение парка способствует сохранению вида.

Специалисты отмечают, что численность медведей растет, прежде всего, за счет молодых особей. Нынешние зимние учеты уже зафиксировали 15 новых представителей. Также сообщается, что часть медведей Реабилитационного центра бурого медведя Нацпарка "Синевир" тоже начала выходить из спячки, которая оказалась менее глубокой, чем обычно.

Экологи призывают жителей горных районов осторожничать, не оставлять пищевые отходы во дворах и не пытаться контактировать с дикими животными. Активность медведей в начале весны — природное явление, однако встреча с хозяином карпатских лесов может быть опасной.

