Сонце вибухнуло з небаченою силою: найпотужніший спалах року вже б’є по Землі – що нас чекає 5 лютого

Лютий 2026 року розпочався з безпрецедентної сонячної активності, яка вже привернула увагу астрофізиків у всьому світі. За останню добу на поверхні Сонця зафіксували справжній вибуховий марафон: щонайменше 18 потужних спалахів класу M та три надпотужні спалахи класу X. Кульмінацією цієї "космічної канонади" став гігантський спалах рівня X8.3 – найсильніший з початку 2026 року.

Джерелом аномальної активності стала нова область на сонячному диску, яку фахівці вже неофіційно назвали "фабрикою спалахів". Ця зона стрімко збільшується у розмірах і залишається надзвичайно нестабільною, що провокує серію безперервних викидів енергії. За словами вчених, саме такі області здатні протягом кількох днів генерувати десятки небезпечних спалахів поспіль.

Останній спалах X8.3 спричинив миттєвий потік рентгенівського та ультрафіолетового випромінювання, який досяг Землі за лічені хвилини. Внаслідок цього відбулася іонізація верхніх шарів атмосфери, що вже призвело до серйозних радіоперешкод і збоїв у роботі короткохвильового зв’язку, зокрема над південною частиною Тихого океану.

Втім, головна небезпека ще попереду. Хмари сонячної плазми, відомі як корональні викиди маси, рухаються повільніше за випромінювання. Згідно з прогнозами Британської геологічної служби, основна хвиля сонячної речовини досягне Землі 5 лютого. Очікується магнітна буря рівня G2 – середньої потужності, але достатньо відчутна для техніки та людей.

Магнітні бурі такого рівня можуть спричиняти коливання в енергомережах на високих широтах, вимагати корекції орбіт космічних апаратів, а також викликати перебої у роботі GPS і високочастотного радіозв’язку. Хоча основна маса сонячної речовини пройде повз нашу планету, Земля отримає так званий "дотичний удар", який збурить магнітосферу.

Одним із найефектніших наслідків може стати поява яскравих полярних сяйв у незвичних регіонах. За сприятливих умов аврору зможуть побачити не лише мешканці Арктики, а й жителі значно нижчих широт.

Водночас метеозалежним людям варто бути особливо уважними: 5 лютого можливі головний біль, перепади артеріального тиску та підвищена втома. Лікарі радять зменшити фізичні навантаження, пити більше води, обмежити кофеїн і дотримуватися режиму сну.

Активність Сонця не демонструє ознак спаду, тож вчені не виключають нових потужних викидів у найближчі дні. Земля залишається під постійним впливом Сонця, а лютий 2026 року обіцяє бути насиченим подіями космічного масштабу.

