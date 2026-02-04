Солнце взорвалось с невиданной силой: самая мощная вспышка года уже бьет по Земле – что ждет нас 5 февраля

Февраль 2026 начался с беспрецедентной солнечной активности, которая уже привлекла внимание астрофизиков во всем мире. За последние сутки на Солнце зафиксировали настоящий взрывной марафон: по меньшей мере 18 мощных вспышек класса M и три сверхмощных вспышки класса X. Кульминацией этой "космической канонады" стала гигантская вспышка уровня X8.3 – самая сильная с начала 2026 года.

Источником аномальной активности стала новая область на солнечном диске, которую специалисты уже неофициально назвали "фабрикой вспышек". Эта зона стремительно увеличивается в размерах и остается нестабильной, что провоцирует серию непрерывных выбросов энергии. По словам ученых, именно такие области способны в течение нескольких дней генерировать десятки опасных вспышек подряд.

Последняя вспышка X8.3 вызвала мгновенный поток рентгеновского и ультрафиолетового излучения , достигшего Земли за считанные минуты. В результате произошла ионизация верхних слоев атмосферы, что уже привело к серьезным радиопомехам и сбоям в работе коротковолновой связи, в частности над южной частью Тихого океана.

Впрочем, главная опасность еще впереди. Облака солнечной плазмы, известные как корональные выбросы массы, двигаются медленнее излучения. Согласно прогнозам Британской геологической службы, основная волна солнечного вещества достигнет Земли 5 февраля. Ожидается магнитная буря уровня G2 – средней мощности, но достаточно ощутимая для техники и людей.

Магнитные бури такого уровня могут повлечь за собой колебания в энергосетях на высоких широтах, требовать коррекции орбит космических аппаратов, а также вызвать перебои в работе GPS и высокочастотной радиосвязи. Хотя основная масса солнечного вещества пройдет мимо нашей планеты, Земля получит так называемый "касающийся удар", который возмутит магнитосферу.

Одним из наиболее эффектных последствий может стать появление ярких полярных сияний в необычных регионах. При благоприятных условиях аврора смогут увидеть не только жители Арктики, но и жители значительно более низких широт.

Метеозависимым людям следует быть особенно внимательными: 5 февраля возможны головные боли, перепады артериального давления и повышенная усталость. Врачи советуют снизить физические нагрузки, пить больше воды, ограничить кофеин и соблюдать режим сна.

Активность Солнца не демонстрирует признаков спада, так что ученые не исключают новых мощных выбросов в ближайшие дни. Земля остается под постоянным влиянием Солнца, а февраль 2026 обещает быть насыщенным событиями космического масштаба.

