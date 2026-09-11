Сонце готує несподіванку перед вихідними: несподіваний прогноз магнітних бур

Після періоду підвищеної геомагнітної активності 11 вересня ситуація має поступово стабілізуватися. Водночас повністю спокійного дня науковці не обіцяють: протягом доби можливі окремі збурення, а за одним із прогнозів активність ненадовго здатна досягти рівня слабкої магнітної бурі G1.

Магнітна буря. Фото: з відкритих джерел

За попередніми розрахунками, середній рівень геомагнітної активності 11 вересня становитиме близько 3,7 бала за К-індексом. Такий показник загалом відповідає відносно спокійній ситуації. Однак значення можуть змінюватися протягом дня, тому ймовірність коротких активних періодів зберігається.

Британська геологічна служба у прогнозі від 10 вересня також очікує переважно спокійну геомагнітну обстановку. Водночас у період 11–12 вересня максимальна активність потенційно може піднятися до G1, тобто рівня слабкої магнітної бурі. Після цього очікується її поступове послаблення.

Однією з причин можливих коливань залишається підвищена швидкість сонячного вітру, яка становить близько 450 км/с. Фахівці пов'язують це із залишковим впливом коронального викиду маси. Поки його наслідки зберігаються поблизу Землі, можливі нетривалі геомагнітні збурення.

"У перший день можливі подальші активні періоди, доки такі умови зберігатимуться", — зазначають фахівці Британської геологічної служби.

Ближче до завершення прогнозованого періоду ситуація повинна стати спокійнішою. Переважатиме низька геомагнітна активність, хоча окремі короткі сплески ще не виключаються.

Крім того, науковці аналізують слабкий корональний викид маси, зафіксований на Сонці 9 вересня. Поки не встановлено остаточно, чи має він компонент, спрямований до Землі. Через це прогноз на найближчі дні ще може коригуватися після отримання нових даних спостережень.

Портал "Коментарі" вже писав, що після кількох днів підвищеної геомагнітної активності та бур рівня G2 ситуація поступово стабілізується. Потік сонячного вітру слабшає, однак період спокою може бути нетривалим. За прогнозом Британської геологічної служби, найближчими днями Землю може накрити ще одна магнітна буря рівня G1.