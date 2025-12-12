Шокуюча правда про новорічні дерева: один вибір — святковий настрій, інший — десятки років токсичного забруднення

Щороку мільйони українців прикрашають свої оселі до свят — і традиційно постає питання: що краще — жива ялинка чи штучна? Візуально — різниці майже немає. Але з точки зору довкілля одна з них — реальна загроза, яка забруднює воду, ґрунт і атмосферу. "Ecosoft" розібрався, яка ялинка насправді екологічніша — і чому ваш вибір важливіший, ніж здається.

Жива VS штучна: яка ялинка нищить довкілля більше

Живі ялинки — шкода чи природне вирощування?

Більшість живих ялинок в Україні вирощують спеціально на плантаціях. Їх садять, доглядають і зрізають так само, як інші сільськогосподарські культури. Після свят такі дерева можна перетворити на деревну щепу або здати на утилізацію — і жодної шкоди довкіллю не буде.

Але якщо дерево зрубали незаконно, без сертифіката — наслідки можуть бути серйозними: зменшення кисню, ерозія ґрунтів, забруднення річок і зсуви. Щоб уникнути цього, важливо купувати дерева тільки з легальних місць, перевіряючи маркування.

Що приховує штучна ялинка — і чому вона токсичніша, ніж здається

Більшість штучних ялинок виготовляють із ПВХ — пластика, який практично не розкладається. Такі дерева виробляють переважно в Китаї, використовуючи нафту, енергію та хімічні речовини. Їх транспортують морем, авіа і авто — і кожен етап супроводжується викидами в атмосферу, кислотними дощами та стічними водами.

Після використання таку ялинку не вийде здати на переробку — вона просто опиниться на звалищі. Там вона буде лежати десятки, а то й сотні років, забруднюючи землю і ґрунтові води токсичними речовинами.

Що кажуть екологи: цифри, що змінюють свідомість

Вуглецевий слід живої ялинки: 3,5–16 кг CO₂ (залежно від способу утилізації)



Вуглецевий слід штучної ялинки: до 40 кг CO₂



Термін розкладу штучної ялинки — понад 400 років



Пластик у ґрунті — джерело забруднення води і ризик для здоров’я



Тож, запевняють екологи, жива ялинка з ферми — екологічний вибір. Якщо утилізувати її правильно, вона не створює жодної критичної шкоди. Штучна ялинка, попри ілюзію багаторазовості, залишається значно токсичнішою — особливо з точки зору впливу на воду та землю.



Якщо хочете поєднати красу та екологічність — обирайте ялинку в горщику. Після свят її можна висадити у дворі або подарувати парку.

Цьогоріч зробіть новорічне диво — не для себе, а для природи.

