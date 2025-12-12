Шокирующая правда о новогодних деревьях: один выбор – праздничное настроение, другой – десятки лет токсического загрязнения

Каждый год миллионы украинцев украшают свои дома к праздникам — и традиционно возникает вопрос: что лучше — живая елка или искусственная? Зрительно — разницы почти нет. Но с точки зрения окружающей среды одна из них — реальная угроза, загрязняющая воду, почву и атмосферу. " Ecosoft " разобрался, какая елка на самом деле более экологична — и почему ваш выбор важнее, чем кажется.

Живая VS искусственная: какая елка уничтожает окружающую среду больше

Живые елки – вред или естественное выращивание?

Большинство живых елок в Украине выращивается специально на плантациях. Их сажают, ухаживают и срезают так же, как другие сельскохозяйственные культуры. После праздников такие деревья можно превратить в древесную щепу или сдать в утилизацию – и никакого вреда окружающей среде не будет.

Но если дерево срубили незаконно, без сертификата, последствия могут быть серьезными: уменьшение кислорода, эрозия почв, загрязнение рек и оползни. Чтобы избежать этого, важно покупать деревья только из легальных мест, проверяя маркировку.

Что скрывает искусственная елка — и почему она более токсична, чем кажется

Большинство искусственных елок изготавливают из ПВХ — практически не разлагающегося пластика. Такие деревья производят преимущественно в Китае, используя нефть, энергию и химические вещества. Их транспортируют по морю, авиа и авто — и каждый этап сопровождается выбросами в атмосферу, кислотными дождями и сточными водами.

После использования такую елку не получится сдать на переработку – она просто окажется на свалке. Там она будет лежать десятки, а то и сотни лет, загрязняя землю и грунтовые воды токсичными веществами.

Что говорят экологи: меняющие сознание цифры

Углеродный след живой елки: 3,5–16 кг CO₂ (в зависимости от способа утилизации)



Углеродный след искусственной елки: до 40 кг CO₂



Срок разложения искусственной елки — более 400 лет



Пластик в почве – источник загрязнения воды и риск для здоровья



Так что, уверяют экологи, живая елка с фермы — экологический выбор. Если утилизировать ее правильно, она не создает никакого критического ущерба. Искусственная елка, несмотря на иллюзию многократности, остается гораздо более токсичной — особенно с точки зрения воздействия на воду и землю.



Если хотите сочетать красоту и экологичность – выбирайте елку в горшке. После праздников ее можно взорвать во дворе или подарить парку.

В этом году совершите новогоднее чудо — не для себя, а для природы.

Напомним, портал "Комментарии" ранее сообщал , что в Белогорском районе временно оккупированного Крыма россияне построят объект размещения твердых коммунальных отходов стоимостью более миллиарда российских рублей.