Погода різко зміниться перед Великоднем: де Україну накриє холод і сніг

Проніна Анна
Початок квітня може принести українцям зовсім не весняну погоду. Замість тепла частину країни накриє різке похолодання, яке супроводжуватиметься опадами у вигляді снігу та навіть нічними морозами. Особливо відчутними ці зміни можуть стати напередодні католицького Великодня.
На початку квітня в Україні очікують сніг і морози: які області зачепить похолодання
Як передають "Коментарі", про це повідомляють дані метеосервісу Ventusky та синоптики.
За попередніми прогнозами, погіршення погоди розпочнеться із західних областей, а згодом пошириться на центральну частину України.
У перші дні квітня температура в окремих регіонах може опуститися нижче нуля.
Серед областей, де можливі опади у вигляді мокрого снігу:
Львівська
Івано-Франківська
Чернівецька
Рівненська
Житомирська
Київська
Вінницька
Полтавська
Найбільш відчутна зміна погоди прогнозується на період 5–6 квітня, саме на час святкування католицької Пасхи.
У ці дні температура повітря триматиметься близько нуля, тому сніг буде переважно мокрим.
Схожа ситуація може зберігатися і 7 квітня.
Українська синоптикиня Наталія Діденко також підтверджує тенденцію до похолодання.
За її словами, наприкінці березня та на початку квітня в Україні стане більше вологи, а температура поступово знижуватиметься.
Фахівці наголошують: такі прогнози є попередніми.
Точні дані можна отримати лише за кілька днів до події.
Довгострокові прогнози показують лише загальну тенденцію, а не гарантують точний сценарій погоди.
