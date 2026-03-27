Погода різко зміниться перед Великоднем: де Україну накриє холод і сніг
Погода різко зміниться перед Великоднем: де Україну накриє холод і сніг

Синоптики попереджають про різке погіршення погоди напередодні Пасхи.

27 березня 2026, 11:30
Проніна Анна

Початок квітня може принести українцям зовсім не весняну погоду. Замість тепла частину країни накриє різке похолодання, яке супроводжуватиметься опадами у вигляді снігу та навіть нічними морозами. Особливо відчутними ці зміни можуть стати напередодні католицького Великодня.

На початку квітня в Україні очікують сніг і морози: які області зачепить похолодання

Як передають "Коментарі", про це повідомляють дані метеосервісу Ventusky та синоптики.

Де чекати сніг

За попередніми прогнозами, погіршення погоди розпочнеться із західних областей, а згодом пошириться на центральну частину України.

У перші дні квітня температура в окремих регіонах може опуститися нижче нуля.

Серед областей, де можливі опади у вигляді мокрого снігу:

Львівська
Івано-Франківська
Чернівецька
Рівненська
Житомирська
Київська
Вінницька
Полтавська

Коли саме вдарить похолодання

Найбільш відчутна зміна погоди прогнозується на період 5–6 квітня, саме на час святкування католицької Пасхи.

У ці дні температура повітря триматиметься близько нуля, тому сніг буде переважно мокрим.

Схожа ситуація може зберігатися і 7 квітня.

Що кажуть синоптики

Українська синоптикиня Наталія Діденко також підтверджує тенденцію до похолодання.

За її словами, наприкінці березня та на початку квітня в Україні стане більше вологи, а температура поступово знижуватиметься.

Чому прогнози можуть змінитися

Фахівці наголошують: такі прогнози є попередніми.

Точні дані можна отримати лише за кілька днів до події.

Довгострокові прогнози показують лише загальну тенденцію, а не гарантують точний сценарій погоди.

