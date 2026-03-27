Погода резко изменится перед Пасхой: где Украину накроет холод и снег

Проніна Анна
Начало апреля может принести украинцам отнюдь не весеннюю погоду. Вместо теплой части страны накроет резкое похолодание, которое будет сопровождаться осадками в виде снега и даже ночными морозами. Особенно ощутимы эти изменения могут стать накануне католической Пасхи.
В начале апреля в Украине ожидают снег и морозы: какие области коснется похолодания
Как передают "Комментарии", об этом сообщают данные метеосервиса Ventusky и синоптики.
По предварительным прогнозам, ухудшение погоды начнется с западных областей, а затем распространится на центральную часть Украины.
В первые дни апреля температура в отдельных регионах может опуститься ниже нуля.
Среди областей, где возможны осадки в виде мокрого снега:
Львовская
Ивано-Франковская
Черновицкая
Ровенская
Житомирская
Киевская
Винницкая
Полтавская
Наиболее ощутимое изменение погоды прогнозируется на период 5-6 апреля, именно на время празднования католической Пасхи.
В эти дни температура воздуха будет держаться около нуля, поэтому снег будет преимущественно мокрым.
Похожая ситуация может сохраняться и 7 апреля.
Украинская синоптика Наталья Диденко также подтверждает тенденцию к похолоданию.
По ее словам, в конце марта и начале апреля в Украине станет больше влаги, а температура будет постепенно снижаться.
Специалисты отмечают: такие прогнозы предварительные.
Точные данные можно получить за несколько дней до события.
Долгосрочные прогнозы показывают общую тенденцию, а не гарантируют точный сценарий погоды.
Читайте также в "Комментариях" астрологический прогноз на сегодня от цыганки Луладжи.