Погода резко изменится перед Пасхой: где Украину накроет холод и снег

Начало апреля может принести украинцам отнюдь не весеннюю погоду. Вместо теплой части страны накроет резкое похолодание, которое будет сопровождаться осадками в виде снега и даже ночными морозами. Особенно ощутимы эти изменения могут стать накануне католической Пасхи.

В начале апреля в Украине ожидают снег и морозы: какие области коснется похолодания

Как передают "Комментарии", об этом сообщают данные метеосервиса Ventusky и синоптики.

Где ждать снег

По предварительным прогнозам, ухудшение погоды начнется с западных областей, а затем распространится на центральную часть Украины.

В первые дни апреля температура в отдельных регионах может опуститься ниже нуля.

Среди областей, где возможны осадки в виде мокрого снега:

Львовская

Ивано-Франковская

Черновицкая

Ровенская

Житомирская

Киевская

Винницкая

Полтавская

Когда именно ударит похолодание

Наиболее ощутимое изменение погоды прогнозируется на период 5-6 апреля, именно на время празднования католической Пасхи.

В эти дни температура воздуха будет держаться около нуля, поэтому снег будет преимущественно мокрым.

Похожая ситуация может сохраняться и 7 апреля.

Что говорят синоптики

Украинская синоптика Наталья Диденко также подтверждает тенденцию к похолоданию.

По ее словам, в конце марта и начале апреля в Украине станет больше влаги, а температура будет постепенно снижаться.

Почему прогнозы могут измениться

Специалисты отмечают: такие прогнозы предварительные.

Точные данные можно получить за несколько дней до события.

Долгосрочные прогнозы показывают общую тенденцию, а не гарантируют точный сценарий погоды.

Читайте также в "Комментариях" астрологический прогноз на сегодня от цыганки Луладжи.