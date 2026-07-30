Погода 30 липня здивує: де буде надзвичайно спекотно

Завтра, 30 липня, Україна прокинеться під яскравим сонцем, яке одразу нагадає: літо ще тут і воно не збирається відступати. Але нічна прохолода вже тихо натякає — серпень близько.

Відпочинок. Ілюстративне фото

У більшості областей вдень буде тепло й сонячно: +23…+30 °C. На заході сонце розпалиться сильніше, даруючи +26…+30 °C. Вночі ж прийде свіжість: +10…+18 °C, а на півдні та заході тепліше: +14…+19 °C. Вітер північно-західний, 5-12 м/с, а на сході та північному сході він може розігратися до 15-20 м/с.

У Києві завтра буде комфортно: ясне небо, вдень +22…+24 °C, а вночі +13…+15 °C. Столиця нарешті зітхне після спекотних днів — прогулянки стануть приємними, а вечір подарує легку прохолоду. На заході — справжнє літо: Львів, Івано-Франківськ, Ужгород — +26…+30 °C вдень і +14…+17 °C вночі. Там сонце палитиме, але вечірні години принесуть відчуття затишку.

Сходу країни погода готує сюрпризи: короткочасні дощі та грози, вдень +21…+25 °C, а вночі +12…+14 °C. Там погода може змінюватися миттєво — від ясного неба до розкотів грому.

Південь — Одеса, Херсон, Миколаїв — ніжитиметься під температурою +24…+26 °C, а вночі +16…+18 °C. Це ідеальний час для пляжу: теплий день і приємна нічна прохолода. У Запоріжжі та Криму також буде сонячний день із комфортними +25…+27 °C, ніч там тепліша: +17…+19 °C.

30 липня стане днем емоцій: хтось буде насолоджуватися сонцем, хтось ховатиметься від грози, а хтось ловитиме нічну свіжість. Літо знову грає на контрастах, змінюючи настрій за лічені хвилини.

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