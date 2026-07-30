Погода 30 июля удивит: где будет очень жарко

Завтра, 30 июля, Украина проснется под ярким солнцем, которое сразу напомнит: лето еще здесь и не собирается отступать. Но ночная прохлада уже тихо намекает – август близко.

Отдых. Иллюстративное фото

В большинстве областей днем будет тепло и солнечно: +23...+30 °C. На закате солнце разгорится сильнее, даря +26…+30 °C. Ночью же придет свежесть: +10...+18°C, а на юге и западе теплее: +14...+19°C. Ветер северо-западный, 5-12 м/с, а на востоке и северо-востоке он может разыграться до 15-20 м/с.

В Киеве завтра будет комфортно: ясное небо, днем +22...+24 °C, а ночью +13...+15 °C. Столица наконец вздохнет после жарких дней – прогулки станут приятными, а вечер подарит легкую прохладу. На западе — настоящее лето: Львов, Ивано-Франковск, Ужгород — +26...+30 °C днем и +14...+17 °C ночью. Там солнце будет жечь, но вечерние часы принесут чувство уюта.

Востоку страны погода готовит сюрпризы: кратковременные дожди и грозы, днем +21…+25 °C, а ночью +12…+14 °C. Там погода может меняться мгновенно – от ясного неба до раскатов грома.

Юг — Одесса, Херсон, Николаев — будет нежиться под температурой +24...+26 °C, а ночью +16...+18 °C. Это идеальное время для пляжа: теплый день и приятная ночная прохлада. В Запорожье и Крыму также будет солнечный день с комфортными +25...+27 °C, ночь там теплее: +17...+19 °C.

30 июля станет днем эмоций: кто-то будет наслаждаться солнцем, кто-то будет укрываться от грозы, а кто-то будет ловить ночную свежесть. Лето снова играет на контрастах, меняя настроение в считанные минуты.

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