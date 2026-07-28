Погода 29 липня: сонце, спека і грози - день, що здивує кожного

29 липня Україна проживе ще один день, який нагадає, що літо любить дивувати. У більшості регіонів пануватиме сонце й тепло, але синоптики попереджають: місцями можливі короткі дощі та грози, які можуть застати зненацька навіть тих, хто вже планував відпочинок на природі чи поїздку містом.

Хмари. Фото з відкритих джерел

Температура вдень коливатиметься від +21 до +26 °C, а на півдні та Закарпатті стовпчики термометрів піднімуться до +29 °C. Вночі буде прохолодніше — +10…+15 °C, на півдні та заході +13…+18 °C. Вітер західний та північно-західний, швидкістю 5–10 м/с, що додасть відчуття свіжості навіть у спекотних регіонах.

У Києві очікується ясна погода, вдень +24…+26 °C, без істотних опадів. Захід країни зустріне день сонцем, лише подекуди хмари, температура +23…+26 °C. На сході можливі короткі дощі та грози, вдень +23…+25 °C. Південні області — Одеса, Херсон, Миколаїв — потонуть у спеці до +29 °C, і море стане справжнім порятунком для тих, хто вирішить провести день на пляжі.

Синоптики радять мешканцям сходу мати при собі парасольку — гроза може з’явитися раптово й зіпсувати плани. А тим, хто вирушає на південь чи Закарпаття, варто подбати про захист від сонця: спека буде відчутною, і без капелюха чи крему для засмаги може бути складно.

29 липня стане днем контрастів: сонце й спека на півдні, прохолода й дощі на сході. Літо продовжує дивувати, і кожен регіон отримає свою порцію сюрпризів від погоди.

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