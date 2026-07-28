Погода 29 июля: солнце, жара и внезапные грозы - день с сюрпризами

29 июля Украина проживёт ещё один день, который напомнит: лето любит удивлять. В большинстве регионов будет солнце и тепло, но синоптики предупреждают: местами возможны краткие дожди и грозы, которые могут застать врасплох даже тех, кто уже запланировал отдых на природе или прогулку по городу.

Облака. Фото из открытых источников

Температура днём составит от +21 до +26 °C, а на юге и в Закарпатье столбики термометров поднимутся до +29 °C. Ночью прохладнее — +10…+15 °C, на юге и западе +13…+18 °C. Ветер западный и северо-западный, скоростью 5–10 м/с, что добавит ощущение свежести даже в жарких регионах.

В Киеве ожидается ясная погода, днём +24…+26 °C, без существенных осадков. Запад страны встретит день солнцем, лишь местами облака, температура +23…+26 °C. На востоке возможны краткие дожди и грозы, днём +23…+25 °C. Южные области — Одесса, Херсон, Николаев — утонут в жаре до +29 °C, и море станет настоящим спасением для тех, кто решит провести день на пляже.

Синоптики советуют жителям востока иметь при себе зонт — гроза может появиться внезапно и испортить планы. А тем, кто отправляется на юг или в Закарпатье, стоит позаботиться о защите от солнца: жара будет ощутимой, и без шляпы или крема для загара может быть непросто.

29 июля станет днём контрастов: солнце и жара на юге, прохлада и дожди на востоке. Лето продолжает удивлять, и каждый регион получит свою порцию сюрпризов от погоды.

Напомним: портал "Комментарии" писал, кого подведет здоровье уже в августе: представителям некоторых знаков следует быть особенно осторожными.