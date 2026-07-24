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Погода 25 липня: які регіони заливатиме дощами

Нічний спокій, денні грози та комфортні градуси 25 липня

24 липня 2026, 16:12
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Сергій Кречмаровський

Літо продовжує тримати баланс між помірною спекою та локальними опадами. Якщо ви плануєте вихідний або готуєтеся до робочих справ на відкритому повітрі, варто детально зважити на оновлений синоптичний сценарій.

Погода 25 липня: які регіони заливатиме дощами

Хмари. Фото з відкритих джерел

За даними Українського гідрометеорологічного центру, 25 липня середина літа потішить українців відносно стабільною та приємною температурною картиною. Проте без парасольки вдень у більшості куточків країни все ж не обійтися, адже атмосферні фронти готують свої корективи.

Нічна пора обіцяє бути спокійною, свіжою та без опадів. Переважно по всій території України пройде без дощів, що дасть чудову можливість відпочити від денної суєти та набратися сил. Стовпчики термометрів у нічний час опускатимуться до комфортних 10-18 градусів вище нуля. У гірських районах та на півночі ніч може здатися навіть трохи прохолодною, тож легка кофта під час пізньої прогулянки точно не завадить.

У денні години синоптична ситуація суттєво зміниться. У більшості областей очікуються короткочасні дощі, які місцями супроводжуватимуться грозами та поривчастим вітром. Попри це, екстремального похолодання чекати не варто. Повітря вдень прогріється до приємних 21-28 градусів. На півдні та сході показники можуть бути дещо вищими, але спека залишиться м'якою.

Втрачати пильність усе ж не слід, адже грозові вогнища влітку виникають досить швидко. Вітер залишатиметься помірним, однак під час грози можливі локальні шквали.

Загалом такий температурний режим є дуже сприятливим як для міського життя, так і для відпочинку на природі, якщо заздалегідь підготуватися до можливого дощу.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, представники яких знаків Зодіаку наприкінці липня втратять найдорожче. 



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Джерело: https://www.meteo.gov.ua/
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