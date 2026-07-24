Погода 25 июля: какие регионы будут заливать дождями

Лето продолжает удерживать баланс между умеренной жарой и локальными осадками. Если вы планируете выходной или готовитесь к рабочим делам на открытом воздухе, следует подробно учесть обновленный синоптический сценарий.

Облака. Фото из открытых источников

По данным Украинского гидрометеорологического центра, 25 июля середина лета порадует украинцев относительно стабильной и приятной температурной картиной. Однако без зонта днем в большинстве уголков страны все же не обойтись, ведь атмосферные фронты готовят свои коррективы.

Ночная пора обещает быть спокойной, свежей и без осадков. Преимущественно по всей территории Украины пройдет без дождей, что даст отличную возможность отдохнуть от суеты и набраться сил. Столбики термометров в ночное время будут опускаться до комфортных 10-18 градусов выше нуля. В горных районах и на севере ночь может показаться даже немного прохладной, так что легкая кофта во время поздней прогулки точно не помешает.

В дневные часы синоптическая ситуация существенно изменится. В большинстве областей ожидаются кратковременные дожди, которые местами будут сопровождаться грозами и порывистым ветром. Несмотря на это, экстремального похолодания ждать не стоит. Воздух днем прогреется до приятных 21-28 градусов. На юге и востоке показатели могут быть несколько выше, но жара остается мягкой.

Терять бдительность все же не следует, ведь грозовые очаги летом возникают достаточно быстро. Ветер будет оставаться умеренным, однако во время грозы возможны локальные шквалы.

В целом такой температурный режим очень благоприятен как для городской жизни, так и для отдыха на природе, если заранее подготовиться к возможному дождю.

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