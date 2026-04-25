Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
Планета на межі рекорду: що може статися з кліматом у 2026 році
Планета на межі рекорду: що може статися з кліматом у 2026 році

Вчені попереджають про «супер» Ель-Ніньо та прискорення глобального потепління – наслідки можуть бути екстремальними

25 квітня 2026, 11:05
Кравцев Сергей

2026-й рік може стати одним із найспекотніших за всю історію спостережень, а за несприятливого сценарію – встановити абсолютний рекорд. Про це повідомляє Euronews з посиланням на кліматологів та аналітиків.

Глобальне потепління Фото: з відкритих джерел

Вже перші три місяці року увійшли до числа найтепліших, незважаючи на вплив природного феномену Ла-Нінья, який зазвичай стримує зростання температур. Додатковим тривожним сигналом стало різке скорочення морського льоду в Арктиці – показники досягли рекордно низьких значень.

За оцінками експертів ресурсу Carbon Brief, заснованим на даних кількох наукових груп, 2026 майже гарантовано опиниться в числі чотирьох найтепліших років, а ймовірність зайняти перше місце досягає близько 19%.

Ключовим фактором може стати посилення явища Ель-Ніньо – потепління у тропічній частині Тихого океану, що впливає на глобальну погоду. Воно здатне викликати посухи, повені та екстремальні температурні стрибки. За прогнозами, вже до вересня температура поверхні океану може перевищити норму більш ніж на 2 °C, що відповідає сценарію "супер" Ель-Ніньо. Пік таких процесів зазвичай припадає на кінець осені та зиму.

Якщо цей сценарій реалізується, 2027 також ризикує встановити новий температурний максимум.

Паралельно вчені з Гавайського університету Маноа представили нову модель прогнозування кліматичних явищ. За словами дослідника Юйсінь Ван, вона дозволяє з високою точністю передбачати розвиток Ель-Ніньо та Ла-Нінья на строк до 15 місяців.

Це дає урядам більше часу для підготовки до можливих кліматичних криз, проте загальний тренд залишається тривожним: глобальне потепління продовжує прискорюватися, підвищуючи ризики для екосистем та економіки по всьому світу.

Читайте також на порталі "Коментарі" — такого ніхто не очікував: Макрон здивував своїми планами після 2027 року.




Джерело: https://www.euronews.com/2026/04/25/powerful-el-nino-projected-to-be-2c-warmer-than-normal-puts-2026-on-track-for-second-warme
