Планета на грани рекорда: что может произойти с климатом в 2026 году

2026-й год может стать одним из самых жарких за всю историю наблюдений, а при неблагоприятном сценарии – установить абсолютный рекорд. Об этом сообщает Euronews со ссылкой на климатологов и аналитиков.

Глобальное потепление.

Уже первые три месяца года вошли в число самых теплых, несмотря на влияние природного феномена Ла-Нинья, который обычно сдерживает рост температур. Дополнительным тревожным сигналом стало резкое сокращение морского льда в Арктике – показатели достигли рекордно низких значений.

По оценкам экспертов ресурса Carbon Brief, основанным на данных нескольких научных групп, 2026 год почти гарантированно окажется в числе четырех самых теплых лет, а вероятность занять первое место достигает около 19%.

Ключевым фактором может стать усиление явления Эль-Ниньо – потепления в тропической части Тихого океана, которое влияет на глобальную погоду. Оно способно вызывать засухи, наводнения и экстремальные температурные скачки. По прогнозам, уже к сентябрю температура поверхности океана может превысить норму более чем на 2 °C, что соответствует сценарию "супер" Эль-Ниньо. Пик таких процессов обычно приходится на конец осени и зиму.

Если этот сценарий реализуется, 2027 год также рискует установить новый температурный максимум.

Параллельно ученые из Гавайский университет в Маноа представили новую модель прогнозирования климатических явлений. По словам исследователя Юйсинь Ван, она позволяет с высокой точностью предсказывать развитие Эль-Ниньо и Ла-Нинья на срок до 15 месяцев.

Это дает правительствам больше времени для подготовки к возможным климатическим кризисам, однако общий тренд остается тревожным: глобальное потепление продолжает ускоряться, повышая риски для экосистем и экономики по всему миру.

