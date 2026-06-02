ООН оголосила попередження через неминуче "супер Ель-Ніньйо": світ накриють катастрофи

Світ може наблизитися до нового періоду екстремальних погодних явищ. Організація Об’єднаних Націй попередила про високу ймовірність повернення сильного кліматичного феномену Ель-Ніньйо, який здатен спричинити масштабні посухи, повені та рекордну спеку в різних куточках планети.

ООН попередила про повернення "супер Ель-Ніньйо".

За оцінками Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО), ймовірність формування Ель-Ніньйо до вересня становить близько 80%, а до листопада зростає до 90%. Експерти не виключають, що майбутній цикл може стати одним із найсильніших у 21 столітті.

Ель-Ніньйо — це природне кліматичне явище, пов’язане з аномальним потеплінням поверхневих вод у тропічній частині Тихого океану. Воно впливає на глобальну циркуляцію атмосфери та здатне кардинально змінювати погодні умови на різних континентах.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що світ має сприймати майбутній Ель-Ніньйо як серйозне кліматичне попередження, а ефект від явища може посилити наслідки глобального потепління та спричинити ще більш руйнівні погодні аномалії.

"Світ повинен ставитися до цього як до термінового кліматичного попередження, яким воно і є. Умови Ель-Ніньйо підлиють масла у вогонь глобального потепління. Вплив буде ще сильнішим, поширюватиметься ще далі та перетинатиме кордони з руйнівною швидкістю", – сказав Гутерріш.

Фахівці прогнозують, що деякі регіони світу можуть зіткнутися з надмірними опадами та масштабними повенями. Найбільші ризики традиційно існують для частини Південної Америки, Африканського Рогу, Центральної Азії та окремих районів Північної Америки. Водночас Центральну Америку, Австралію, Індонезію, країни Карибського басейну та Південну Азію можуть охопити сильні посухи.

"Хаос, який спричинить Ель-Ніньйо, ймовірно, принесе ще один найспекотніший рік у 2027 році, буде руйнівним для багатьох фермерів і питанням життя чи смерті для надто багатьох людей", – заявив Гарет Редмонд-Кінг з Відділу енергетичної та кліматичної розвідки, який вважає, що неминуча поява цього "супер Ель-Ніньйо" є особливо поганою новиною.

В ООН наголошують, що країнам необхідно посилювати системи раннього попередження, інвестувати у кліматичну адаптацію та пришвидшувати перехід до відновлюваних джерел енергії. На думку Гутерріша, саме такі кроки можуть допомогти зменшити масштаби майбутніх кліматичних криз.

