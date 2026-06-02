ООН объявила предупреждение из-за неизбежного "супер Эль-Ниньо": мир накроют катастрофы

Мир может приблизиться к новому периоду экстремальных погодных явлений. Организация Объединенных Наций предупредила о высокой вероятности возвращения сильного климатического феномена Эль-Ниньо, способного повлечь за собой масштабные засухи, наводнения и рекордную жару в разных уголках планеты.

По оценкам Всемирной метеорологической организации (ВМО), вероятность формирования Эль-Ниньо к сентябрю составляет около 80%, а к ноябрю растет до 90%. Эксперты не исключают, что предстоящий цикл может стать одним из самых сильных в 21 веке.

Эль-Ниньо – это природное климатическое явление, связанное с аномальным потеплением поверхностных вод в тропической части Тихого океана. Оно влияет на глобальную циркуляцию атмосферы и способно кардинально изменять погодные условия на разных континентах.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что мир должен воспринимать будущий Эль-Ниньо как серьезное климатическое предупреждение, а эффект от явления может усугубить последствия глобального потепления и вызвать еще более разрушительные погодные аномалии.

"Мир должен относиться к этому как к срочному климатическому предупреждению, каким оно и является. Условия Эль-Ниньо подлиют масла в огонь глобального потепления. Воздействие будет еще сильнее, будет распространяться еще дальше и пересекать границы с разрушительной скоростью", – сказал Гутерриш.

Специалисты прогнозируют, что некоторые регионы мира могут столкнуться с чрезмерными осадками и наводнениями. Наибольшие риски обычно существуют для части Южной Америки, Африканского Рога, Центральной Азии и отдельных районов Северной Америки. В то же время, Центральную Америку, Австралию, Индонезию, страны Карибского бассейна и Южную Азию могут охватить сильные засухи.

"Хаос, который приведет Эль-Ниньо, вероятно, принесет еще один самый жаркий год в 2027 году, будет разрушительным для многих фермеров и вопросом жизни или смерти для слишком многих людей", — заявил Гарет Редмонд-Кинг из Отдела энергетической и климатической разведки, который считает, что неминуемое появление этого "супер Эль-Ниньо" является особенно плохой новостью.

В ООН отмечают, что странам необходимо усиливать системы раннего предупреждения, инвестировать в климатическую адаптацию и ускорять переход к возобновляемым источникам энергии. По мнению Гутерриша, именно такие шаги могут помочь снизить масштабы грядущих климатических кризисов.

