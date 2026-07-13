Одна аномалія вбила в Європі понад 10 тисяч людей за один тиждень: що сталося

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Slava Kot
Рекордна хвиля спеки, що накрила Західну Європу наприкінці червня, призвела до різкого зростання смертності. За даними європейської системи моніторингу EuroMOMO, лише за один тиждень з 22 по 28 червня у 27 країнах зафіксували 10 650 надлишкових смертей, що значно перевищує сезонну норму.
Аномальна спека в Європі. Фото: magnific
Найбільше від екстремальної спеки постраждали люди похилого віку. Понад 9 тисяч померлих були старшими за 65 років. Дані EuroMOMO свідчать, що така смертність є нетиповою для цього періоду року.
Головний лікар Державного інституту сироваток Данії Лассе Вестергаард зазначив, що масштаб надлишкової смертності практично неможливо пояснити іншими причинами.
Фахівці пояснюють, що екстремальна температура може безпосередньо спричиняти тепловий удар, а також різко погіршувати перебіг серцево-судинних і респіраторних захворювань. Найбільш вразливими залишаються літні люди та пацієнти з хронічними хворобами.
Аномальна спека в Європі забрала понад 10 тисяч життів
Науковці також заявили, що хвиля спеки наприкінці червня була б "практично неможливою" без антропогенної зміни клімату. Саме глобальне потепління робить подібні погодні явища частішими, тривалішими та інтенсивнішими.
Найбільший рівень надлишкової смертності зафіксували у Франції та Бельгії. За інформацією бельгійського інституту охорони здоров'я Sciensano, нинішня хвиля спеки стала найсмертоноснішою в країні з початку системних спостережень у 2000 році. Крім людських втрат, екстремальна спека призвела до перебоїв з електропостачанням, закриття шкіл та температурних рекордів у Франції, Іспанії, Великій Британії та низці інших країн.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв про найпоширенішу причину смерті у спеку.
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