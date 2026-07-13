Одна аномалія вбила в Європі понад 10 тисяч людей за один тиждень: що сталося

Рекордна хвиля спеки, що накрила Західну Європу наприкінці червня, призвела до різкого зростання смертності. За даними європейської системи моніторингу EuroMOMO, лише за один тиждень з 22 по 28 червня у 27 країнах зафіксували 10 650 надлишкових смертей, що значно перевищує сезонну норму.

Аномальна спека в Європі. Фото: magnific

Найбільше від екстремальної спеки постраждали люди похилого віку. Понад 9 тисяч померлих були старшими за 65 років. Дані EuroMOMO свідчать, що така смертність є нетиповою для цього періоду року.

Головний лікар Державного інституту сироваток Данії Лассе Вестергаард зазначив, що масштаб надлишкової смертності практично неможливо пояснити іншими причинами.

"Такий рівень у цю пору року є незвично високим. Важко пояснити його чимось, окрім надзвичайної спеки", — заявив Вестергаард.

Фахівці пояснюють, що екстремальна температура може безпосередньо спричиняти тепловий удар, а також різко погіршувати перебіг серцево-судинних і респіраторних захворювань. Найбільш вразливими залишаються літні люди та пацієнти з хронічними хворобами.

Аномальна спека в Європі забрала понад 10 тисяч життів

Науковці також заявили, що хвиля спеки наприкінці червня була б "практично неможливою" без антропогенної зміни клімату. Саме глобальне потепління робить подібні погодні явища частішими, тривалішими та інтенсивнішими.

Найбільший рівень надлишкової смертності зафіксували у Франції та Бельгії. За інформацією бельгійського інституту охорони здоров'я Sciensano, нинішня хвиля спеки стала найсмертоноснішою в країні з початку системних спостережень у 2000 році. Крім людських втрат, екстремальна спека призвела до перебоїв з електропостачанням, закриття шкіл та температурних рекордів у Франції, Іспанії, Великій Британії та низці інших країн.

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