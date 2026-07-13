logo

BTC/USD

62831

ETH/USD

1777.99

USD/UAH

44.5

EUR/UAH

50.86

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Экология Одна аномалия убила в Европе более 10 тысяч человек за одну неделю: что произошло
commentss НОВОСТИ Все новости

Одна аномалия убила в Европе более 10 тысяч человек за одну неделю: что произошло

Волна рекордной жары в конце июня повлекла более 10 тысяч избыточных смертей в Европе.

13 июля 2026, 13:05
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Рекордная волна жары, накрывшая Западную Европу в конце июня, привела к резкому росту смертности. По данным европейской системы мониторинга EuroMOMO, всего за одну неделю с 22 по 28 июня в 27 странах зафиксировали 10 650 избыточных смертей, что значительно превышает сезонную норму.

Одна аномалия убила в Европе более 10 тысяч человек за одну неделю: что произошло

Аномальная жара в Европе. Фото: magnific

Больше всего от экстремальной жары пострадали пожилые люди. Более 9 тысяч умерших были старше 65 лет. Данные EuroMOMO свидетельствуют, что такая смертность нетипична для этого периода года.

Главный врач Государственного института сывороток Дании Лассе Вестергаард отметил, что масштаб избыточной смертности практически невозможно объяснить другими причинами.

"Такой уровень в это время года необычно высок. Трудно объяснить его чем-то, кроме чрезвычайной жары", — заявил Вестергаард.

Специалисты объясняют, что экстремальная температура может напрямую вызывать тепловой удар, а также резко ухудшать течение сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний. Наиболее уязвимыми остаются пожилые люди и пациенты с хроническими болезнями.

Одна аномалия убила в Европе более 10 тысяч человек за одну неделю: что произошло - фото 2

Аномальная жара в Европе унесла более 10 тысяч жизней

Ученые также заявили, что волна жары в конце июня была бы "практически невозможной" без антропогенного изменения климата. Именно глобальное потепление делает подобные погодные явления более частыми, продолжительными и интенсивными.

Наибольший уровень избыточной смертности был зафиксирован во Франции и Бельгии. По информации бельгийского института здравоохранения Sciensano, нынешняя волна жары стала самой смертоносной в стране с начала системных наблюдений в 2000 году. Кроме человеческих потерь, экстремальная жара привела к перебоям с электроснабжением, закрытию школ и температурным рекордам во Франции, Испании, Великобритании и ряде других стран.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о самой распространенной причине смерти в жару.

Также "Комментарии" писали, почему не стоит спать в жару с включенным вентилятором.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.reuters.com/business/environment/europe-recorded-10000-excess-deaths-during-late-june-heatwave-data-show-2026-07-12/
Теги:

Новости

Все новости