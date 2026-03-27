Нова руйнівна магнітна буря вже близько: названо точну дату, коли "накриє" Землю

Після кількох днів потужних геомагнітних збурень ситуація нарешті стабілізувалася. 27 березня та найближча доба обіцяють бути відносно спокійними, без значних коливань. Проте вчені вже попереджають: це лише тимчасове затишшя перед новою хвилею активності, яка знову може вплинути на самопочуття людей.

Магнітна буря повертається: коли чекати новий удар і кому буде найважче

Як передають "Коментарі", про це журналістам повідомляє Британська геологічна служба.

Коли очікувати нову бурю

За прогнозами фахівців, вже 29 березня Землю може накрити новий геомагнітний удар. Йдеться про вплив високошвидкісного потоку сонячного вітру, який формується через активність корональної діри на Сонці.

Поки що рівень бурі оцінюється як G1 – це слабкий рівень, але навіть він може впливати на самопочуття метеозалежних людей.

Чому зараз спокійно

На даний момент швидкість сонячного вітру поступово знижується, а вплив попередніх викидів слабшає.

Втім, залишкові ефекти ще можуть давати короткочасні коливання, зокрема 27 березня можливі незначні збурення.

Чим небезпечні магнітні бурі

Магнітні бурі виникають через спалахи на Сонці, які викидають заряджені частинки у бік Землі. Коли вони досягають магнітного поля планети, виникають коливання.

У такі періоди люди часто відчувають:

головний біль

запаморочення

перепади артеріального тиску

погіршення сну

загальну слабкість

Особливо чутливими є люди із серцево-судинними захворюваннями та метеозалежні.

Як пережити цей період

Фахівці радять у дні підвищеної сонячної активності дотримуватися простих правил: більше відпочивати, уникати перевтоми, пити достатньо води та зменшити рівень стресу.

Також варто уважніше ставитися до свого здоров’я і не ігнорувати сигнали організму.

Попереду – нова магнітна буря, хоч і слабкого рівня. Але навіть вона може вплинути на самопочуття, тому важливо заздалегідь підготуватися і не перевантажувати організм.

