Новая разрушительная магнитная буря уже близко: названа точная дата, когда "накроет" Землю

После нескольких дней мощных геомагнитных возмущений ситуация наконец-то стабилизировалась. 27 марта и ближайшие сутки обещают быть относительно спокойными, без значительных колебаний. Однако ученые уже предупреждают: это лишь временное затишье перед новой волной активности, которая может вновь повлиять на самочувствие людей.

Магнитная буря возвращается: когда ждать новый удар и кому будет тяжелее всего

Как передают " Комментарии ", об этом журналистам сообщает Британская геологическая служба.

Когда ждать новую бурю

По прогнозам специалистов, уже 29 марта Землю может накрыть новый геомагнитный удар . Речь идет о влиянии высокоскоростного потока солнечного ветра, который формируется из-за активности корональной дыры на Солнце.

Пока уровень бури оценивается как G1 – это слабый уровень, но даже он может влиять на самочувствие метеозависимых людей.

Почему сейчас спокойно

В настоящее время скорость солнечного ветра постепенно снижается, а влияние предыдущих выбросов ослабевает.

Впрочем, остаточные эффекты еще могут давать кратковременные колебания , в частности, 27 марта возможны незначительные возмущения.

Чем опасны магнитные бури

Магнитные бури возникают из-за вспышек на Солнце, которые выбрасывают заряженные частицы в сторону Земли. Когда они достигают магнитного поля планеты, появляются колебания.

В такие периоды люди часто чувствуют:

головная боль

головокружение

перепады АД

ухудшение сна

общую слабость

Особенно чувствительны люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями и метеозависимые.

Как пережить этот период

Специалисты советуют в дни повышенной солнечной активности соблюдать простые правила: больше отдыхать, избегать переутомления, пить достаточно воды и снизить уровень стресса.

Также следует внимательнее относиться к своему здоровью и не игнорировать сигналы организма.

Впереди – новая магнитная буря, хоть и слабого уровня. Но даже она может повлиять на самочувствие, потому принципиально заблаговременно приготовиться и не перегружать организм.

