Найвище дерево України: де росте та яку висоту має (ФОТО)

У карпатських лісах Закарпаття росте найвище дерево України. Як пише карпатська філія ДП "Ліси України", йдеться про дугласію зелену, або псевдотсугу Мензіса, висота якої сягає 66 метрів. Це більше, ніж висота стандартного 20-поверхового будинку.

Найвище дерево України. Фото: "Ліси України"

Яке дерево найвище в Україні

Найвище дерево України росте в урочищі Розтоки поблизу села Тур’я Ремета на Закарпатті. Саме тут понад століття тому заклали експериментальні насадження дугласії, привезеної з Північної Америки. Як вказують "Ліси України", вологий, м’який і багатий на опади карпатський клімат виявився для дерева майже ідеальним.

"Кілька років тому поблизу села Тур’я Ремета зафіксували справжнього рекордсмена – дугласію заввишки 66 метрів. Висоту дерева визначили за допомогою спеціалізованого дрона. Це один із найвищих представників цієї породи в Європі та найвище відоме дерево в Україні", — йдеться в заяві.

Екологи найвище дерево в України назвали Імператором Карпат. Дістатися до Імператора Карпат можна через Ужгород або Мукачево. Далі туристам радять їхати до села Тур'я Ремета і пройти кілька кілометрів лісовою дорогою до урочища Розтоки.

Дерево Імператор Карпат. Фото: "Ліси України"

Значення дерева не обмежується лише його розмірами. Дугласія допомагає зміцнювати ґрунти на гірських схилах, захищає ліси від ерозії та створює особливий мікроклімат для грибів, мохів і комах. Її хвоя швидко перегниває та насичує землю поживними речовинами.

Які ще є найвищі дерева в Україні

Крім 66-метрового Імператора Карпат, Закарпаття відоме й іншими природними велетнями. Тут росте секвоядендрон "Мамонтове дерево" висотою 54 метри та знаменитий 30-метровий Дуб Чемпіон у селі Стужиця, якому понад 1300 років.

