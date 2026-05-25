Самое высокое дерево Украины: где растет и какую высоту имеет (ФОТО)

В карпатских лесах Закарпатья растет самое высокое дерево Украины. Как пишет карпатский филиал ГП "Леса Украины", речь идет о дугласии зеленой, или псевдотсуге Мензиса, высота которой достигает 66 метров. Это больше, чем высота стандартного 20-этажного дома.

Самое высокое дерево Украины. Фото: "Леса Украины"

Самое высокое дерево Украины растет в урочище Розтоки вблизи села Турья Ремета на Закарпатье. Именно здесь более столетия назад заложили экспериментальные насаждения дугласии, привезенной из Северной Америки. Как указывают "Леса Украины", влажный, мягкий и богатый осадками карпатский климат оказался для дерева почти идеальным.

"Несколько лет назад вблизи села Турья Ремета зафиксировали настоящего рекордсмена – дугласию высотой 66 метров. Высоту дерева определили с помощью специализированного дрона. Это один из самых высоких представителей этой породы в Европе и самое высокое известное дерево в Украине", — говорится в заявлении.

Экологи самое высокое дерево в Украине назвали Императором Карпат. Добраться до Императора Карпат можно через Ужгород или Мукачево. Далее туристам советуют ехать в село Турья Ремета и пройти несколько километров по лесной дороге до урочища Розтоки.

Император Карпат. Фото: "Леса Украины"

Значение дерева не ограничивается только его размерами. Дугласия помогает укреплять почвы на горных склонах, защищает леса от эрозии и создает особый микроклимат для грибов, мхов и насекомых. Ее хвоя быстро перегнивает и насыщает землю питательными веществами.

Кроме 66-метрового Императора Карпат, Закарпатье известно и другими природными великанами. Здесь растет секвоядендрон "Мамонтово дерево" высотой 54 метра и знаменитый 30-метровый Дуб Чемпион в селе Стужица, которому более 1300 лет.

