Самое высокое дерево Украины: где растет и какую высоту имеет (ФОТО)

В карпатских лесах Закарпатья растет самое высокое дерево Украины. Как пишет карпатский филиал ГП "Леса Украины", речь идет о дугласии зеленой, или псевдотсуге Мензиса, высота которой достигает 66 метров. Это больше, чем высота стандартного 20-этажного дома.
Самое высокое дерево Украины растет в урочище Розтоки вблизи села Турья Ремета на Закарпатье. Именно здесь более столетия назад заложили экспериментальные насаждения дугласии, привезенной из Северной Америки. Как указывают "Леса Украины", влажный, мягкий и богатый осадками карпатский климат оказался для дерева почти идеальным.
Экологи самое высокое дерево в Украине назвали Императором Карпат. Добраться до Императора Карпат можно через Ужгород или Мукачево. Далее туристам советуют ехать в село Турья Ремета и пройти несколько километров по лесной дороге до урочища Розтоки.
Значение дерева не ограничивается только его размерами. Дугласия помогает укреплять почвы на горных склонах, защищает леса от эрозии и создает особый микроклимат для грибов, мхов и насекомых. Ее хвоя быстро перегнивает и насыщает землю питательными веществами.
Кроме 66-метрового Императора Карпат, Закарпатье известно и другими природными великанами. Здесь растет секвоядендрон "Мамонтово дерево" высотой 54 метра и знаменитый 30-метровый Дуб Чемпион в селе Стужица, которому более 1300 лет.
