Нарешті плюс: в Україну йде потепління, але мороз ще повернеться

В Україні поступово заходить потепління, яке найближчими днями лише посилиться, пише синоптик Наталка Діденко в своєму "Фейсбук"..

Мокрий сніг, льодяний дощ і південно-східний вітер — ось що чекає українців найближчими днями

Як часто буває, радість від відлиги розділена: хтось зустрічає тепліший день із захопленням, а хтось у вікно дивиться і каже: “Яке там потепління — у мене -20 на градуснику”.

27-го січня найтепліше буде у західних областях: денна температура сягатиме +1+6 градусів. У південній частині очікується +1+3, на Запоріжжі -2-5, а в Криму повітря прогріється до +3+6.

Найхолодніше буде на сході країни: -5-9 градусів. У центральних областях очікується від 0 до 5 морозу. На півночі — близько нуля на Житомирщині та Київщині, а на Чернігівщині та Сумщині -3-6 градусів.

Прогноз обіцяє скрізь хмарну погоду, часом мокрий сніг або дощ, на сході — без істотних опадів. Вітер південно-східний сильний, лише на заході — помірний.

У Києві завтра слід очікувати мокрий сніг або льодяний дощ із можливою ожеледицею. Рвучкий південно-східний вітер буде відчутний і вдень, і вночі. Температура повітря складе -1-4 градуси.

28-29 січня денна температура повсюди підніметься вище нуля. Проте з 30 січня розпочнеться зниження температури — до помірних і подекуди сильних морозів, яке, орієнтовно, протримається до 4 лютого.

Поки що українців чекає справжня відлига, яка дозволить хоч трохи відчути тепло зими перед поверненням морозів.

