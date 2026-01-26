logo

Наконец-то плюс: в Украину идет потепление, но мороз еще вернется

27 января на западе до 6, на востоке еще морозно – а уже с 28 января дневная температура повсюду поднимется выше нуля.

26 января 2026, 22:55
Автор:
avatar

Проніна Анна

В Украине постепенно заходит потепление, которое в ближайшие дни только усилится, пишет синоптик Наталья Диденко в своем "Фейсбуке".

Наконец-то плюс: в Украину идет потепление, но мороз еще вернется

Мокрый снег, ледяной дождь и юго-восточный ветер — вот что ждет украинцев в ближайшие дни.

Как часто бывает, радость от оттепели разделена: кто-то встречает более теплый день с восторгом, а кто-то в окно смотрит и говорит: "Какое там потепление — у меня -20 на градуснике".

27 января теплее всего будет в западных областях: дневная температура будет достигать 1 6 градусов. В южной части ожидается 13, в Запорожье -2-5, а в Крыму воздух прогреется до 36.

Холоднее всего будет на востоке страны: -5-9 градусов. В центральных областях ожидается от 0 до 5 мороза. На севере около нуля на Житомирщине и Киевщине, а на Черниговщине и Сумщине -3-6 градусов.

Прогноз обещает везде облачную погоду, временами мокрый снег или дождь, на востоке без существенных осадков. Ветер юго-восточный сильный, только на западе умеренный.

В Киеве завтра следует ожидать мокрый снег или ледяной дождь с возможной гололедицей. Порывистый юго-восточный ветер будет ощутим и днем, и ночью. Температура воздуха составит –1-4 градуса.

28-29 января дневная температура повсюду поднимется выше нуля. Однако с 30 января начнется снижение температуры — до умеренных и местами сильных морозов, которое, ориентировочно, продержится до 4 февраля.

Пока украинцев ждет настоящая оттепель, которая позволит хоть немного почувствовать тепло зимы перед возвращением морозов.

Читайте также в "Комнтарях", что делать, если в подвале замерзли закрутки: как спасти консервацию.

Раньше также мы писали, как предотвратить замерзание труб в доме.



