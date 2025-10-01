На Рівненщині волонтери рятували лося, який кілька днів лежав у болоті (ФОТО)

На Рівненщині волонтери з львівського притулку для диких тварин "Домівка врятованих тварин" здійснюють складну операцію з порятунку лося, який кілька днів пролежав у болоті. Про це повідомив у Facebook засновник притулку Орест Залипський.

На Рівненщині волонтери рятували виснаженого лося з болота

Орест Залипський повідомив, що виклик про лося до притулку надійшов 30 вересня, а вже 1 жовтня вранці команда зоозахисників була на місці. За його словами, тварина перебувала у вкрай тяжкому стані, була знесилена та зневоднена. Щоб оцінити травми, рятувальники використали портативний рентген, який показав, що переломів у лося не виявили.

У ще одному дописі Залипський розповів, що волонтери здійснили кілька маніпуляцій з лосем. За його словами, найближчі години будуть критичними для тварини. Віе сподіваються, що лося вдасться перевезти до притулку та надати йому повноцінну допомогу.

"Стан тварини дуже і дуже важкий, він максимально знесилений та обезводнений! Лося ми седували, зробили знімки рентгену-переломів немає. Зараз проводимо в/в інфузію. Ще близько 1,5 години будемо тут, поки чекаємо на дозвіл про перевезення… і решту бюрократії. Боремось… тримайте кулаки!!! Ми так хочемо аби він вижив", — повідомив Залипський.





"Домівка врятованих тварин" — це львівський притулок, який опікується дикими тваринами, що постраждали від жорстокого поводження або травм у дикій природі. Команда волонтерів регулярно рятує птахів, хижаків і копитних, які без допомоги людей не мали б шансів на виживання.

