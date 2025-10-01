На Рівненщині волонтери рятували лося, який кілька днів лежав у болоті (ФОТО)

Рубрики
На Рівненщині волонтери з львівського притулку для диких тварин "Домівка врятованих тварин" здійснюють складну операцію з порятунку лося, який кілька днів пролежав у болоті. Про це повідомив у Facebook засновник притулку Орест Залипський.
Орест Залипський повідомив, що виклик про лося до притулку надійшов 30 вересня, а вже 1 жовтня вранці команда зоозахисників була на місці. За його словами, тварина перебувала у вкрай тяжкому стані, була знесилена та зневоднена. Щоб оцінити травми, рятувальники використали портативний рентген, який показав, що переломів у лося не виявили.
У ще одному дописі Залипський розповів, що волонтери здійснили кілька маніпуляцій з лосем. За його словами, найближчі години будуть критичними для тварини. Віе сподіваються, що лося вдасться перевезти до притулку та надати йому повноцінну допомогу.
"Домівка врятованих тварин" — це львівський притулок, який опікується дикими тваринами, що постраждали від жорстокого поводження або травм у дикій природі. Команда волонтерів регулярно рятує птахів, хижаків і копитних, які без допомоги людей не мали б шансів на виживання.
