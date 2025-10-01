logo

Главная Новости Общество Экология В Ровенской области волонтеры спасали лося, несколько дней лежавшего в болоте (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

В Ровенской области волонтеры спасали лося, несколько дней лежавшего в болоте (ФОТО)

В Ровенской области команда зоозащитников спасала лося, несколько дней лежавшее в болоте. Состояние животного очень тяжелое, но переломов не обнаружено.

1 октября 2025, 16:10
Автор:
avatar

Slava Kot

В Ровенской области волонтеры из львовского приюта для диких животных "Дом спасенных животных" осуществляют сложную операцию по спасению лося, который несколько дней пролежал в болоте. Об этом сообщил в Facebook основатель приюта Орест Залипский.

В Ровенской области волонтеры спасали лося, несколько дней лежавшего в болоте (ФОТО)

В Ровенской области волонтеры спасали истощенного лося из болота

Орест Залипский сообщил, что вызов о лосе в приют поступил 30 сентября, а уже 1 октября утром команда зоозащитников была на месте. По его словам, животное находилось в крайне тяжелом состоянии, было обессилено и обезвожено. Чтобы оценить травмы, спасатели использовали портативный рентген, показавший, что переломов в лося не обнаружили.

В Ровенской области волонтеры спасали лося, несколько дней лежавшего в болоте (ФОТО) - фото 2

В Ровенской области волонтеры спасали лося

В еще одном сообщении Залипский рассказал, что волонтеры совершили несколько манипуляций с лосем. По его словам, ближайшие часы будут критическими для животного. Однако он надеется, что лося удастся перевезти в приют и предоставить ему полноценную помощь.

"Состояние животного очень и очень тяжелое, оно максимально обессиленное и обезвоженное! Лося мы седировали, сделали снимки рентген-переломов нет. Сейчас проводим в/в инфузию. Еще около 1,5 часов будем здесь, пока ждем разрешения о перевозке… и остальную бюрократию. Боремся... держите кулаки!", — сообщил Залипский.

В Ровенской области волонтеры спасали лося, несколько дней лежавшего в болоте (ФОТО) - фото 3

В Ровенской области волонтеры спасали лося

В Ровенской области волонтеры спасали лося, несколько дней лежавшего в болоте (ФОТО) - фото 4

В Ровенской области волонтеры спасали лося

"Дом спасенных животных" — это львовский приют, который занимается дикими животными, пострадавшими от жестокого обращения или травм в дикой природе. Команда волонтеров регулярно спасает птиц, хищников и копытных, которые без помощи людей не имели бы шансов на выживание.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Киевской области спасли из ловушки косулю.

Также "Комментарии" писали, что в Одесской области зооволонтеры спасли 13 собак от питомника.



Источник: https://www.facebook.com/share/r/173H7tXi28/
