Може підійти до людини і викликати нудоту: на Волині помітили хижака з Америки

На Волині в дикій природі помітили незвичайного хижака – американську норку, яка є інвазивним видом для України і може активно поширюватися у природних екосистемах.

На Волині з’явилася американська норка – інвазивний хижак, який швидко поширюється

Як передають "Коментарі", про це повідомляє Національний природний парк "Прип’ять-Стохід".

Тварину неодноразово бачили на річці Стохід поблизу селища Любешів. Перші спостереження зафіксували ще взимку, а навесні дослідження популяції продовжуються.

Звідки взявся хижак

Фахівці пояснюють, що американська норка є інвазивним видом, тобто вона поширюється за межі свого природного ареалу.

Ймовірно, ці тварини потрапили у дику природу з хутрових ферм, де їх розводили для виробництва хутра.

Після втечі або звільнення вони почали адаптуватися до природних умов і швидко розселятися у водоймах.

Чим відрізняється американська норка

Латинська назва цієї тварини – Neogale vison. Вона належить до родини мустелових, до якої також входять куниці та видри.

Американська норка відрізняється від європейської як зовнішньо, так і генетично. У цих тварин різна кількість хромосом, тому вони не можуть схрещуватися між собою.

Одна з характерних ознак – біла пляма на підборідді та нижній губі.

Тіло у норки гнучке і видовжене, а між пальцями лап є невеликі плавальні перетинки, що допомагають їй добре плавати.

Тварина може підходити до людей

Працівники нацпарку зазначають, що американська норка дуже допитлива і кмітлива.

Іноді вона навіть може підходити до людей, не проявляючи страху.

Проте при небезпеці тварина здатна захищатися незвичайним способом – вона випускає різкий мускусний запах, який може викликати нудоту у хижаків.

Саме завдяки цьому запаху норка часто відлякує лисиць, рисей та інших тварин.

Відмінний мисливець і плавець

Американська норка прекрасно пристосована до життя біля води.

Вона може:

занурюватися на глибину до 5 метрів

пропливати під водою до 30 метрів

полювати як у воді, так і на суші

Часто тварина облаштовує житло під корінням дерев або камінням. Нерідко вона займає нори бобрів чи ондатр.

Довжина таких схованок може досягати трьох метрів, а глибина – близько метра.

Чим харчується

Раціон американської норки дуже різноманітний.

Вона полює на: рибу, жаб та інших земноводних, гризунів, раків, комах, птахів та їхні яйця.

Найчастіше норка активна у сутінках або вночі, але може виходити на полювання і вдень.

Фахівці наголошують, що поява таких інвазивних видів у природі може впливати на місцеві екосистеми, тому за популяцією американської норки на Волині продовжують спостерігати.

Читайте також в "Коментарях", що в Україні з 1 березня 2026 року набули чинності нові правила щодо утримання домашніх тварин. Власники котів і собак тепер зобов’язані ідентифікувати своїх улюбленців та оформлювати ветеринарний паспорт нового зразка, що стане обов’язковим документом для контролю за станом здоров’я тварини.