Может подойти к человеку и вызвать тошноту: на Волыни заметили хищника из Америки

На Волыни в дикой природе заметили необычного хищника – американскую норку , которая является инвазивным видом для Украины и может активно распространяться в природных экосистемах.

На Волыни появилась американская норка – быстро распространяющийся инвазивный хищник.

Как передают " Комментарии " , об этом сообщает Национальный природный парк "Припять-Стоход" .

Животное неоднократно видели на реке Стоход вблизи поселка Любешов . Первые наблюдения зафиксировали еще зимой, а весной исследования популяции продолжаются.

Откуда взялся хищник

Специалисты объясняют, что американская норка является инвазивным видом , то есть она распространяется за пределы своего природного ареала.

Вероятно, эти животные попали в дикую природу из меховых ферм , где их разводили для производства меха.

После побега или освобождения они начали адаптироваться к природным условиям и быстро расселяться в водоемах.

Чем отличается американская норка

Латинское название этого животного – Neogale vison . Она принадлежит к семье мустеловых, в которую также входят куницы и выдры.

Американская норка отличается от европейской как внешне, так и генетически . У этих животных разное количество хромосом, поэтому они не могут скрещиваться между собой.

Один из характерных признаков – белое пятно на подбородке и нижней губе .

Тело у норки гибкое и удлиненное, а между пальцами лап есть небольшие плавательные перепонки, помогающие ей хорошо плавать.

Животное может подходить к людям

Сотрудники нацпарка отмечают, что американская норка очень любознательна и сообразительна .

Иногда она даже может подходить к людям , не проявляя страха.

Однако при опасности животное способно защищаться необычным способом – оно испускает резкий мускусный запах , который может вызвать тошноту у хищников.

Именно благодаря этому запаху норка часто отпугивает лис, рысей и других животных.

Отличный охотник и пловец

Американская норка прекрасно приспособлена к жизни у воды.

Она может:

погружаться на глубину до 5 метров

проплывать под водой до 30 метров

охотиться как в воде, так и на суше

Часто животное обустраивает жилье под корнями деревьев или камнями . Нередко она занимает норы бобров или ондатр.

Длина таких тайников может достигать трех метров , а глубина – около метра.

Чем питается

Рацион американской норки очень разнообразен.

Она охотится на: рыбу, лягушек и других земноводных, грызунов, раков, насекомых, птиц и их яйца.

Чаще норка активна в сумерках или ночью , но может выходить на охоту и днем.

Специалисты отмечают, что появление таких инвазивных видов в природе может оказывать влияние на местные экосистемы , поэтому за популяцией американской норки на Волыни продолжают наблюдать.

Читайте также в "Комментариях", что в Украине с 1 марта 2026 вступили в силу новые правила по содержанию домашних животных . Владельцы кошек и собак теперь обязаны идентифицировать своих питомцев и оформлять ветеринарный паспорт нового образца, что станет обязательным документом для контроля за состоянием здоровья животного.