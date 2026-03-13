Может подойти к человеку и вызвать тошноту: на Волыни заметили хищника из Америки

Рубрики
На Волыни в дикой природе заметили необычного хищника – американскую норку , которая является инвазивным видом для Украины и может активно распространяться в природных экосистемах.
На Волыни появилась американская норка – быстро распространяющийся инвазивный хищник.
Как передают " Комментарии " , об этом сообщает Национальный природный парк "Припять-Стоход" .
Животное неоднократно видели на реке Стоход вблизи поселка Любешов . Первые наблюдения зафиксировали еще зимой, а весной исследования популяции продолжаются.
Специалисты объясняют, что американская норка является инвазивным видом , то есть она распространяется за пределы своего природного ареала.
Вероятно, эти животные попали в дикую природу из меховых ферм , где их разводили для производства меха.
После побега или освобождения они начали адаптироваться к природным условиям и быстро расселяться в водоемах.
Латинское название этого животного – Neogale vison . Она принадлежит к семье мустеловых, в которую также входят куницы и выдры.
Американская норка отличается от европейской как внешне, так и генетически . У этих животных разное количество хромосом, поэтому они не могут скрещиваться между собой.
Один из характерных признаков – белое пятно на подбородке и нижней губе .
Тело у норки гибкое и удлиненное, а между пальцами лап есть небольшие плавательные перепонки, помогающие ей хорошо плавать.
Сотрудники нацпарка отмечают, что американская норка очень любознательна и сообразительна .
Иногда она даже может подходить к людям , не проявляя страха.
Однако при опасности животное способно защищаться необычным способом – оно испускает резкий мускусный запах , который может вызвать тошноту у хищников.
Именно благодаря этому запаху норка часто отпугивает лис, рысей и других животных.
Американская норка прекрасно приспособлена к жизни у воды.
Она может:
погружаться на глубину до 5 метров
проплывать под водой до 30 метров
охотиться как в воде, так и на суше
Часто животное обустраивает жилье под корнями деревьев или камнями . Нередко она занимает норы бобров или ондатр.
Длина таких тайников может достигать трех метров , а глубина – около метра.
Рацион американской норки очень разнообразен.
Она охотится на: рыбу, лягушек и других земноводных, грызунов, раков, насекомых, птиц и их яйца.
Чаще норка активна в сумерках или ночью , но может выходить на охоту и днем.
Специалисты отмечают, что появление таких инвазивных видов в природе может оказывать влияние на местные экосистемы , поэтому за популяцией американской норки на Волыни продолжают наблюдать.
