Морози вдарять сильніше, а циклон уже на підході: Україну накриє небезпечний погодний сценарій

Українцям варто максимально уважно поставитися до погоди на найближчі вихідні, адже синоптична ситуація виявиться складнішою, ніж може здатися на перший погляд. Відомий синоптик Наталка Діденко повідомила у своєму Facebook, що країну очікує поєднання морозів, ожеледиці, сильного вітру та циклонів, які по-різному впливатимуть на регіони.

Ожеледиця, сильний вітер і сніг із дощем – синоптик попередила про складні вихідні

Перше: вітер не зникне повністю

За словами синоптика, вітер поступово стихатиме, однак на Лівобережжі ще збережуться пориви до 15–20 м/с.

Напрямок вітру – переважно західний, що посилюватиме відчуття холоду навіть за стабільних температур.

Друге: один циклон іде, інший уже на підході

Один атмосферний вихор залишає територію України, проте інший циклон підтягнеться на південь і схід.

Найближчої ночі можливий невеликий сніг у північних областях .

Вдень у суботу мокрий сніг і дощ прийдуть на південь, схід та Дніпропетровщину.

У більшості областей вдень без істотних опадів, але на півдні та ввечері на сході – мокрий сніг, дощ і сильний вітер.

Третє: ожеледиця – повсюди

Синоптик наголошує: ожеледиця очікується на всій території України без винятку. Це означає підвищену небезпеку на дорогах, тротуарах і сходах, особливо вранці та ввечері.

Четверте: морози посиляться

Температурний фон буде нерівномірним, але холод відчують усі регіони:

Захід України:

вночі –12…–18 °C , вдень –7…–12 °C .

Північ і центр:

вночі –7…–14 °C , вдень –4…–10 °C .

Південь і схід:

вночі –2…–7 °C, вдень від –2 до +2 °C.

Погода у Києві: мороз міцнішатиме

У столиці 10 січня вночі – невеликий сніг, удень – без істотних опадів.

Вітер послабшає до помірного, що стане єдиною приємною новиною.

Температура:

ніч – –12 °C ,

день – –10 °C ,

увечері – до –14 °C.

У неділю, 11 січня, в Києві без опадів, але ожеледиця збережеться, а мороз посилиться до –15 °C вночі та –12 °C вдень.

Найскладніша ситуація – південь і схід

Саме 11 січня там очікуються мокрий сніг, дощ, налипання мокрого снігу, сильний вітер та ожеледь через черговий південний циклон.

На решті території – без істотних опадів, лише на заході можливий слабкий сніг.

Чи буде надмороз?

Наталка Діденко заспокоює: екстремальних –25…–30 °C не прогнозується. Морози триматимуться, але без апокаліптичних сценаріїв, про які подекуди говорили раніше.

Синоптик радить тепло одягатися, дбати про близьких, берегти здоров’я та бути уважними на вулиці, адже поєднання холоду, вітру та ожеледиці – головна небезпека найближчих днів.

