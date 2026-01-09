Морозы ударят посильнее, а циклон уже на подходе: Украину накроет опасный погодный сценарий

Рубрики
Украинцам стоит максимально внимательно отнестись к погоде на ближайшие выходные , ведь синоптическая ситуация окажется сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Известный синоптик Наталья Диденко сообщила в своем Facebook , что страну ожидает сочетание морозов, гололедицы, сильного ветра и циклонов , которые будут по-разному влиять на регионы.
Гололед, сильный ветер и снег с дождем – синоптик предупредила о сложных выходных
По словам синоптика, ветер будет постепенно стихать , однако на Левобережье еще сохранятся порывы до 15-20 м/с .
Направление ветра – преимущественно западное , что будет усиливать чувство холода даже при стабильных температурах.
Один атмосферный вихрь покидает территорию Украины, однако другой циклон подтянется на юг и восток .
В ближайшую ночь возможен небольшой снег в северных областях .
Днем в субботу мокрый снег и дождь придут на юг, восток и Днепропетровщину .
В большинстве областей днем без существенных осадков , но на юге и вечером на востоке – мокрый снег, дождь и сильный ветер .
Синоптик отмечает: гололед ожидается на всей территории Украины без исключения . Это означает повышенную опасность на дорогах, тротуарах и лестницах, особенно утром и вечером.
Температурный фон будет неравномерным, но холод почувствуют все регионы:
Запад Украины:
ночью –12…–18 °C , днем –7…–12 °C .
Север и центр:
ночью –7…–14 °C , днем –4…–10 °C .
Юг и восток:
ночью –2…–7 °C , днем от –2 до 2 °C .
В столице 10 января ночью небольшой снег , днем без существенных осадков.
Ветер ослабеет до умеренного , что станет единственной приятной новостью.
Температура:
ночь – –12 °C ,
день – –10 °C ,
вечером – до –14 °C .
В воскресенье, 11 января , в Киеве без осадков , но гололедица сохранится , а мороз усилится до -15 °C ночью и -12 °C днем .
Именно 11 января там ожидаются мокрый снег, дождь, налипание мокрого снега, сильный ветер и гололед из-за очередного южного циклона.
На остальной территории – без существенных осадков , только на западе возможен слабый снег .
Наталья Диденко успокаивает: экстремальных –25…–30 °C не прогнозируется . Морозы будут держаться, но без апокалиптических сценариев, о которых кое-где говорили раньше.
Синоптик советует тепло одеваться, заботиться о близких, беречь здоровье и быть внимательными на улице , ведь сочетание холода, ветра и гололеда – главная опасность ближайших дней.
