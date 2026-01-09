Морозы ударят посильнее, а циклон уже на подходе: Украину накроет опасный погодный сценарий

Украинцам стоит максимально внимательно отнестись к погоде на ближайшие выходные , ведь синоптическая ситуация окажется сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Известный синоптик Наталья Диденко сообщила в своем Facebook , что страну ожидает сочетание морозов, гололедицы, сильного ветра и циклонов , которые будут по-разному влиять на регионы.

Гололед, сильный ветер и снег с дождем – синоптик предупредила о сложных выходных

Первое: ветер не исчезнет полностью

По словам синоптика, ветер будет постепенно стихать , однако на Левобережье еще сохранятся порывы до 15-20 м/с .

Направление ветра – преимущественно западное , что будет усиливать чувство холода даже при стабильных температурах.

Второе: один циклон идет, другой уже на подходе

Один атмосферный вихрь покидает территорию Украины, однако другой циклон подтянется на юг и восток .

В ближайшую ночь возможен небольшой снег в северных областях .

Днем в субботу мокрый снег и дождь придут на юг, восток и Днепропетровщину .

В большинстве областей днем без существенных осадков , но на юге и вечером на востоке – мокрый снег, дождь и сильный ветер .

Третье: гололедица – повсюду

Синоптик отмечает: гололед ожидается на всей территории Украины без исключения . Это означает повышенную опасность на дорогах, тротуарах и лестницах, особенно утром и вечером.

Четвертое: морозы усилятся

Температурный фон будет неравномерным, но холод почувствуют все регионы:

Запад Украины:

ночью –12…–18 °C , днем –7…–12 °C .

Север и центр:

ночью –7…–14 °C , днем –4…–10 °C .

Юг и восток:

ночью –2…–7 °C , днем от –2 до 2 °C .

Погода в Киеве: мороз будет крепнуть

В столице 10 января ночью небольшой снег , днем без существенных осадков.

Ветер ослабеет до умеренного , что станет единственной приятной новостью.

Температура:

ночь – –12 °C ,

день – –10 °C ,

вечером – до –14 °C .

В воскресенье, 11 января , в Киеве без осадков , но гололедица сохранится , а мороз усилится до -15 °C ночью и -12 °C днем .

Самая сложная ситуация – юг и восток

Именно 11 января там ожидаются мокрый снег, дождь, налипание мокрого снега, сильный ветер и гололед из-за очередного южного циклона.

На остальной территории – без существенных осадков , только на западе возможен слабый снег .

Будет ли сверхмороз?

Наталья Диденко успокаивает: экстремальных –25…–30 °C не прогнозируется . Морозы будут держаться, но без апокалиптических сценариев, о которых кое-где говорили раньше.

Синоптик советует тепло одеваться, заботиться о близких, беречь здоровье и быть внимательными на улице , ведь сочетание холода, ветра и гололеда – главная опасность ближайших дней.

