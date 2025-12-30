Морози тримають Україну: Новий рік 2026 зустріне снігом і ожеледицею

Синоптик Наталка Діденко прогнозує холодний і сніжний кінець року.

Новий рік обіцяє бути сніжним і морозним

Завтра, 31 грудня, в Україні періодично йтиме сніг, на півдні – мокрий сніг. Температура вночі становитиме від -3 до -7 градусів, на сході та північному сході – від -4 до -9 градусів. Вдень більшість областей очікує від -2 до -5 градусів.

Вітер північно-західний, рвучкий та часом сильний – будьте обережні біля висотних будинків, дерев та білбордів, де створюються аеродинамічні ефекти. На дорогах ожеледиця.

У Києві синоптик прогнозує холодну та сніжну погоду: вночі до -7 градусів, вдень близько -5 градусів.

1 січня 2026 року морози продовжаться: у нічні години від -7 до -14 градусів, вдень – від -4 до -7 градусів. Лише 2 січня очікується поступове підвищення температури, проте зимові хвилі ще будуть приходити.

Таким чином, українці зустрінуть Новий рік морозно та сніжно, а справжня зима з її морозами та снігом утримає свій вплив протягом перших днів 2026 року.

