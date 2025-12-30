Морозы держат Украину: Новый год 2026 года встретит снегом и гололедицей

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует холодный и снежный конец года.

Новый год обещает быть снежным и морозным

Завтра, 31 декабря , в Украине будет периодически идти снег, на юге — мокрый снег. Температура ночью будет составлять от -3 до -7 градусов, на востоке и северо-востоке – от -4 до -9 градусов. Днем большинство областей ожидает от -2 до -5 градусов.

Ветер северо-западный, порывистый и подчас сильный – будьте осторожны у высотных домов, деревьев и билбордов, где создаются аэродинамические эффекты. На дорогах гололед.

В Киеве синоптик прогнозирует холодную и снежную погоду: ночью -7 градусов, днем около -5 градусов.

1 января 2026 морозы продолжатся: в ночные часы от -7 до -14 градусов, днем — от -4 до -7 градусов. Только 2 января ожидается постепенное повышение температуры, но зимние волны еще будут приходить.

Таким образом, украинцы встретят Новый год морозно и снежно, а настоящая зима с морозами и снегом удержит свое влияние в течение первых дней 2026 года.

