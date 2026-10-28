Магнітрні бурі перед вихідними: експерти попередили про новий страшний удар на Сонці

У четвер, 29 жовтня, суттєвих геомагнітних збурень не очікується. За попередніми прогнозами, магнітосфера Землі залишатиметься відносно спокійною, однак наприкінці тижня активність може зрости. Тому найближчими днями варто стежити за оновленнями прогнозів космічної погоди.

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За даними прогнозу геомагнітної активності, у четвер індекс Kp перебуватиме приблизно в межах 1,3–1,7 бала. Такі показники відповідають спокійному стану магнітосфери та не свідчать про наближення сильної магнітної бурі. Значних коливань геомагнітного поля протягом дня не прогнозують.

Водночас ближче до вихідних ситуація може змінитися. Попередні розрахунки вказують на поступове зростання геомагнітної активності ввечері п’ятниці, 30 жовтня. У цей період індекс Kp може піднятися приблизно до 3 балів, а в ніч проти суботи, 31 жовтня, наблизитися до 4 балів.

Попри очікуване посилення активності, ці значення залишаються нижчими за умовний поріг магнітної бурі, який зазвичай відповідає Kp 5. Отже, наразі прогноз не вказує на сильне геомагнітне збурення, хоча подальші зміни залежатимуть від сонячної активності та потоку сонячного вітру.

Людям, які чутливо реагують на зміни погоди, варто дотримуватися звичного режиму дня, повноцінно спати, пити достатньо води та уникати надмірних фізичних навантажень. Водночас наукові дані про прямий вплив слабких геомагнітних коливань на самопочуття залишаються неоднозначними.

За попередніми прогнозами, після вихідних геомагнітна активність знову знизиться. На початку листопада індекс Kp може повернутися приблизно до 2 балів. Оскільки прогнози космічної погоди можуть змінюватися, їх варто перевіряти повторно напередодні очікуваного підвищення активності.

Портал "Коментарі" вже писав, що наприкінці жовтня геомагнітна активність на Землі на кілька днів знизилася. За даними сервісу meteoagent, 27 жовтня ситуація залишається відносно спокійною: К-індекс становить 3, що відповідає зеленому рівню активності.