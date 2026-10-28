Магнитные бури перед выходными: эксперты предупредили о новом страшном ударе на Солнце

В четверг, 29 октября, существенных геомагнитных возмущений не ожидается. По предварительным прогнозам, магнитосфера Земли будет оставаться относительно спокойной, однако в конце недели активность может возрасти. Поэтому в ближайшие дни следует следить за обновлением прогнозов космической погоды.

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По данным прогноза геомагнитной активности, в четверг индекс Kp будет находиться примерно в пределах 1,3-1,7 балла. Такие показатели соответствуют спокойному состоянию магнитосферы и не свидетельствуют о приближении сильной магнитной бури. Значительные колебания геомагнитного поля в течение дня не прогнозируют.

В то же время, ближе к выходным ситуация может измениться. Предварительные расчеты указывают на постепенное возрастание геомагнитной активности вечером пятницы, 30 октября. В этот период индекс Kp может подняться примерно до 3 баллов, а в ночь на субботу, 31 октября, приблизиться к 4 баллам.

Несмотря на ожидаемое усиление активности, эти значения остаются ниже условного порога магнитной бури, который обычно соответствует Kp 5. Следовательно, прогноз не указывает на сильное геомагнитное возмущение, хотя дальнейшие изменения будут зависеть от солнечной активности и потока солнечного ветра.

Людям, которые чувствительно реагируют на изменения погоды, следует соблюдать привычный режим дня, полноценно спать, пить достаточно воды и избегать чрезмерных физических нагрузок. В то же время, научные данные о прямом влиянии слабых геомагнитных колебаний на самочувствие остаются неоднозначными.

По предварительным прогнозам, после выходных геомагнитная активность снова снизится. В начале ноября индекс Kp может возвратиться примерно к 2 баллам. Поскольку прогнозы космической погоды могут изменяться, их следует проверять повторно в преддверии ожидаемого повышения активности.

Портал "Комментарии" уже писал , что в конце октября геомагнитная активность на Земле на несколько дней снизилась. По данным сервиса meteoagent, 27 октября ситуация остается относительно спокойной: К-индекс составляет 3, что соответствует зеленому уровню активности.