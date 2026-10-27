Земля вкотре опиниться під ударом мегашторму G1: названо дату небезпечної магнітної бурі

Наприкінці жовтня геомагнітна активність на Землі на кілька днів знизилася. За даними сервісу meteoagent, 27 жовтня ситуація залишається відносно спокійною: К-індекс становить 3, що відповідає зеленому рівню активності.

Фото: з відкритих джерел

Водночас сонячна активність дещо підвищилася. Спалах класу С1 досяг жовтого рівня, тоді як показники резонансу Шумана, який використовують для спостереження за електромагнітними коливаннями, залишаються в зеленій зоні. За прогнозом, найближчими днями суттєвих геомагнітних збурень не очікується.

28 та 29 жовтня К-індекс, як прогнозується, не перевищуватиме 1,7. Однак період спокою буде нетривалим: за інформацією Британської геологічної служби, 29–30 жовтня Землю може накрити магнітна буря рівня G1. Це слабкий геомагнітний шторм. Чи триватиме він довше, наразі невідомо.

Магнітні бурі виникають унаслідок взаємодії сонячного вітру та викидів сонячної плазми з магнітним полем Землі. Їхню інтенсивність оцінюють за шкалою G1–G5, де G1 означає найслабший рівень шторму.

Деякі люди під час періодів геомагнітної активності скаржаться на головний біль, запаморочення, слабкість, сонливість, нудоту та коливання артеріального тиску. Також можуть загострюватися хронічні захворювання. Водночас наукові дані щодо прямого впливу магнітних бур на самопочуття людей залишаються неоднозначними, тому не варто автоматично пов’язувати будь-які симптоми з геомагнітними коливаннями.

Портал "Коментарі" вже писав, що у понеділок, 26 жовтня 2026 року, сильних магнітних бур на Землі не очікується.