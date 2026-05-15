Магнітний шторм почнеться вже скоро: українців попередили про вкрай непрості дні

На суботу, 16 травня, фахівці прогнозують підвищену геомагнітну активність із досягненням К-індексу 5, що відповідає "червоному" рівню магнітної бурі та може суттєво вплинути на самопочуття людей, чутливих до змін погоди. Про це свідчать дані сервісу Meteoagent.

Експерти пояснюють, що у найближчі дні зберігатиметься висока сонячна активність. Причиною цього є вплив корональної діри на Сонці, яка спричиняє посилений потік заряджених частинок у напрямку Землі. У зв’язку з цим очікувати суттєвого зниження геомагнітних коливань протягом вихідних не варто.

Магнітні бурі класифікують за К-індексом — шкалою від 0 до 9, яка відображає інтенсивність збурень магнітного поля Землі. Показник рівня 5 і вище вважається сильним геомагнітним явищем, здатним впливати не лише на технічні системи, а й на організм людини. У такі періоди можливі короткочасні збої у роботі радіозв’язку, навігаційних систем та інших технологій, чутливих до космічної погоди.

Найбільший вплив магнітні бурі відчувають метеозалежні люди. Коливання магнітного поля можуть позначатися на роботі серцево-судинної та нервової системи. Це часто проявляється у вигляді головного болю, мігреней, відчуття слабкості, запаморочення, перепадів артеріального тиску, безсоння та емоційної нестабільності. У деяких випадках спостерігається підвищена дратівливість або зниження концентрації уваги.

Медики радять у дні підвищеної геомагнітної активності дотримуватися стабільного режиму дня, приділяти достатньо часу сну та відпочинку, а також підтримувати водний баланс. Бажано уникати надмірних фізичних навантажень, стресових ситуацій та перевтоми. Додатково рекомендується обмежити вживання кави, алкоголю та важкої їжі, натомість обирати легкі страви, прогулянки на свіжому повітрі та заспокійливі трав’яні напої.

