Это продлится не один день: эксперты предостерегли о приближении новой магнитной бури

На субботу, 16 мая, специалисты прогнозируют повышенную геомагнитную активность с достижением К-индекса 5, что соответствует "красному" уровню магнитной бури и может оказать существенное влияние на самочувствие людей, чувствительных к изменениям погоды. Об этом свидетельствуют данные сервиса Meteoagent.

Фото: из открытых источников

Эксперты объясняют, что в ближайшие дни сохраняется высокая солнечная активность. Причиной этого является влияние корональной дыры на Солнце, которая влечет за собой усиленный поток заряженных частиц в направлении Земли. В этой связи ожидать существенного снижения геомагнитных колебаний в течение выходных не стоит.

Магнитные бури классифицируют по К-индексу — шкале от 0 до 9, отражающей интенсивность возмущений магнитного поля Земли. Показатель уровня 5 и выше считается сильным геомагнитным явлением, способным влиять не только на технические системы, но и на человека. В такие периоды возможны кратковременные сбои в работе радиосвязи, навигационных систем и других технологий, чувствительных к космической погоде.

Наибольшее влияние на магнитные бури испытывают метеозависимые люди. Колебания магнитного поля могут отражаться на работе сердечно-сосудистой и нервной системы. Это часто проявляется в виде головных болей, мигреней, ощущения слабости, головокружения, перепадов артериального давления, бессонницы и эмоциональной нестабильности. В некоторых случаях наблюдается повышенная раздражительность или понижение концентрации внимания.

Медики советуют в дни повышенной геомагнитной активности соблюдать стабильный режим дня, уделять достаточно времени сна и отдыха, а также поддерживать водный баланс. Желательно избегать чрезмерных физических нагрузок, стрессовых ситуаций и переутомлений. Дополнительно рекомендуется ограничить употребление кофе, алкоголя и тяжелой пищи, выбирать легкие блюда, прогулки на свежем воздухе и успокаивающие травяные напитки.

Портал "Комментарии" уже писал , что в ближайшие дни в Украине ожидается существенное усиление геомагнитной активности. По прогнозам специалистов, мощная магнитная буря накроет страну уже 15 мая, а ее сила приблизится к 6 баллам. Такие изменения могут сказаться не только на работе техники и систем связи, но и самочувствии метеозависимых людей.