Магнітний шторм 22 травня: експерти попередили про активність Сонця на вихідні

Перед вихідними геомагнітна обстановка залишатиметься стабільною — магнітних бур найближчими днями не прогнозується, повідомляє Британська геологічна служба.

За даними вчених, показники сонячного вітру наразі повернулися до майже фонових значень. Це означає, що активних процесів, які могли б спричинити збурення магнітного поля Землі, не спостерігається, і додаткових спалахів у найближчий час не очікується.

Прогноз також підтверджує, що 22, 23 і 24 травня геомагнітна активність залишатиметься у спокійному діапазоні без суттєвих коливань. Тобто підстав для виникнення магнітних бур у цей період немає.

Подібні оцінки надає й сервіс моніторингу космічної погоди meteoagent: індекс геомагнітної активності Kp, за його даними, не перевищуватиме рівня 3. Це важливо, оскільки магнітна буря зазвичай починається лише з показника 5 і вище.

Таким чином, найближчі дні очікуються відносно спокійними з точки зору впливу космічної погоди на Землю, без загрози для зв’язку, навігаційних систем або самопочуття метеочутливих людей.

Водночас науковці продовжують досліджувати природу сонячної активності. Вони припускають, що джерела магнітних бур формуються глибоко всередині Сонця — приблизно на глибині близько 200 тисяч кілометрів, у так званій зоні тахокліни. Вона розташована між радіаційною та конвективною шарами зорі.

Саме там виникають потужні магнітні поля, які згодом проявляються на поверхні у вигляді сонячних плям, спалахів і корональних викидів маси. Ці процеси безпосередньо впливають на космічну погоду та можуть викликати геомагнітні бурі на Землі.

Дослідження також підтверджують зв’язок цих явищ із 11-річним циклом сонячної активності. Крім того, вчені зазначають, що зміни в глибинних шарах Сонця можуть проявлятися на поверхні із затримкою у кілька років, що в перспективі може покращити точність прогнозування магнітних бур.

"Коментарі" вже писали, що в Україні з четверга, 21 травня, прогнозується чергове підвищення геомагнітної активності. За оцінками фахівців, магнітна буря охопить кілька днів поспіль і може зберігатися щонайменше до суботи, 23 травня. У цей період очікуються коливання магнітного поля Землі різної інтенсивності.