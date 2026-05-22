Перед выходными мегагшторм даст о себе знать: эксперты предупредили о страшной угрозе

Перед выходными геомагнитная обстановка будет оставаться стабильной — магнитные бури в ближайшие дни не прогнозируются, сообщает Британская геологическая служба.

По данным ученых, показатели солнечного ветра вернулись к почти фоновым значениям. Это означает, что активных процессов, которые могли бы повлечь за собой возмущение магнитного поля Земли, не наблюдается, и дополнительных вспышек в ближайшее время не ожидается.

Прогноз подтверждает, что 22, 23 и 24 мая геомагнитная активность будет оставаться в спокойном диапазоне без существенных колебаний. То есть оснований для возникновения магнитных бурь в этот период нет.

Подобные оценки дает и сервис мониторинга космической погоды meteoagent: индекс геомагнитной активности Kp, по его данным, не будет превышать уровня 3. Это важно, поскольку магнитная буря обычно начинается только с показателя 5 и выше.

Таким образом, ближайшие дни ожидаются относительно спокойными с точки зрения влияния космической погоды на Землю без угрозы для связи, навигационных систем или самочувствия метеочувствительных людей.

В то же время, ученые продолжают исследовать природу солнечной активности. Они предполагают, что источники магнитных бурь формируются глубоко внутри Солнца — примерно на глубине около 200 тысяч километров в так называемой зоне тахоклины. Она расположена между радиационной и конвективной слоями звезды.

Там возникают мощные магнитные поля, которые впоследствии проявляются на поверхности в виде солнечных пятен, вспышек и корональных выбросов массы. Эти процессы оказывают непосредственное влияние на космическую погоду и могут вызвать геомагнитные бури на Земле.

Исследования подтверждают связь этих явлений с 11-летним циклом солнечной активности. Кроме того, ученые отмечают, что изменения в глубинных слоях Солнца могут проявляться на поверхности с задержкой в несколько лет, что в перспективе может улучшить точность прогнозирования магнитных бурь.

