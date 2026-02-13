Магнітні бурі 13–14 лютого: Сонце взяло паузу чи готує удар – чого чекати українцям

Для багатьох українців прогноз космічної погоди вже давно став не менш важливим за традиційний метеозвіт. Стан магнітосфери Землі впливає не лише на самопочуття метеозалежних людей, а й на роботу систем зв’язку, супутникову навігацію та електроніку. І в середині лютого Сонце, схоже, вирішило дати перепочинок.

Прогноз космічної погоди на вихідні: чи буде штормити магнітосферу та як це вплине на самопочуття

За даними Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA), 13–14 лютого 2026 року очікується спокійна геомагнітна обстановка. Фахівці прогнозують відсутність потужних сонячних спалахів, здатних викликати магнітні бурі.

Прогноз на 13–14 лютого

На найближчі дві доби вчені фіксують так званий “космічний штиль”. Магнітосфера Землі залишатиметься стабільною, без суттєвих збурень. Це означає, що потік сонячного вітру буде рівномірним, а ризик геомагнітних бур мінімальний.

Для людей із хронічними мігренями, серцево-судинними захворюваннями або підвищеною метеочутливістю це сприятливий період для відновлення. Саме в такі дні організм має шанс стабілізувати нервову систему та нормалізувати артеріальний тиск.

Що таке К-індекс і чому всі про нього говорять

Силу магнітних коливань визначають за К-індексом – глобальним показником геомагнітної активності за шкалою від 0 до 9.

К-індекс 2–3 означає спокійну магнітосферу.

К-індекс 4 сигналізує про слабкі збурення.

К-індекс 5 і вище – це вже повноцінна магнітна буря, яка може впливати на здоров’я та технічні системи.

На 13–14 лютого прогнозується низький К-індекс, тобто ризик магнітного “шторму” відсутній. Однак варто пам’ятати: космічна погода дуже динамічна. Дані оновлюються кожні три години, адже раптовий викид корональної маси може швидко змінити ситуацію.

Чи можна повністю розслабитися

Навіть за відсутності магнітних бур лютий традиційно складний для організму. Перепади температури, відлиги, дефіцит сонячного світла та авітаміноз можуть провокувати слабкість і сонливість. Тому медики радять використати період геомагнітного спокою максимально ефективно.

Що допоможе підтримати організм:

– достатній водний баланс для нормалізації судинного тонусу;

– 7–8 годин повноцінного сну;

– обмеження кофеїну у другій половині дня;

– легка фізична активність та прогулянки на свіжому повітрі;

– зниження рівня стресу, адже кортизол підсилює чутливість до будь-яких коливань.

Отже, 13–14 лютого обіцяють пройти без магнітних бур. Але фахівці нагадують: найточніший прогноз – лише на добу вперед, тому за оновленнями космічної погоди варто стежити регулярно.

