Магнитные бури 13–14 февраля: Солнце взяло паузу или готовит удар – чего ждать украинцам

Для многих украинцев прогноз космической погоды уже давно стал не менее важным, чем традиционный метеоотчет. Состояние магнитосферы Земли влияет не только на самочувствие метеозависимых людей, но и на работу систем связи, спутниковую навигацию и электронику. И в середине февраля Солнце, похоже, решило дать передышку.

Прогноз космической погоды на выходные: будет ли штормить магнитосферу и как это повлияет на самочувствие

По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), 13-14 февраля 2026 ожидается спокойная геомагнитная обстановка . Специалисты прогнозируют отсутствие мощных солнечных вспышек, способных вызвать магнитные бури.

Прогноз на 13–14 февраля

На ближайшие двое суток ученые фиксируют так называемый "космический штиль". Магнитосфера Земли остается стабильной, без существенных возмущений. Это означает, что поток солнечного ветра будет равномерным, а риск геомагнитных бурь минимален.

Для людей с хроническими мигренями, сердечно-сосудистыми заболеваниями или повышенной метеочувствительностью это благоприятный период для восстановления . Именно в такие дни у организма есть шанс стабилизировать нервную систему и нормализовать артериальное давление.

Что такое К-индекс и почему все о нем говорят

Силу магнитных колебаний определяют по К-индексу – глобальному показателю геомагнитной активности по шкале от 0 до 9.

К-индекс 2-3 означает спокойную магнитосферу.

К-индекс 4 сигнализирует о слабых возмущениях.

К-индекс 5 и выше – уже полноценная магнитная буря, которая может влиять на здоровье и технические системы.

На 13-14 февраля прогнозируется низкий К-индекс , то есть риск магнитного "шторма" отсутствует. Однако следует помнить: космическая погода очень динамична. Данные обновляются каждые три часа, потому что внезапный выброс корональной массы может быстро изменить ситуацию.

Можно ли полностью расслабиться

Даже при отсутствии магнитных бурь февраль традиционно сложен для организма. Перепады температуры, оттепели, дефицит солнечного света и авитаминоз могут провоцировать слабость и сонливость. Потому медики советуют использовать период геомагнитного покоя максимально эффективно.

Что поможет поддержать организм:

– достаточный водный баланс для нормализации сосудистого тонуса;

– 7–8 часов полноценного сна;

– ограничение кофеина во второй половине дня;

– легкая физическая активность и прогулки на открытом воздухе;

– снижение уровня стресса, ведь кортизол усиливает чувствительность к колебаниям.

Следовательно, 13–14 февраля обещают пройти без магнитных бурь. Но специалисты напоминают: самый точный прогноз – только в сутки вперед , поэтому за обновлениями космической погоды следует следить регулярно.

