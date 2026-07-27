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Дощ чи спека: яка погода чекає на українців 28 липня

Синоптики прогнозують мінливу хмарність, короткочасні дощі та липневе тепло в більшості областей

27 липня 2026, 16:37
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Сергій Кречмаровський

Кінець липня зазвичай приносить найбільше тепла. Але погода швидко змінюється, тому сонце часто чергується з короткими зливами. Температура при цьому залишається стабільною і без різких стрибків.

Дощ чи спека: яка погода чекає на українців 28 липня

Хмари. Фото з відкритих джерел

У більшості областей України очікується мінлива хмарність. Часом випадатимуть короткочасні дощі, подекуди з грозами. Найбільше опадів прогнозують на заході та півночі. Жителям цих регіонів краще бути уважними та взяти з собою парасольку, адже дощ може розпочатися раптово.

Південні та східні області залишатимуться під впливом більш сухої та стійкої повітряної маси. Сонячних годин тут буде значно більше, а шанс випадання дощу прямує до мінімальних позначок.

Температура повітря у денні години підніметься до 27-32 градусів вище нуля. Для порівняння, цей показник повністю відповідає середній багаторічній кліматичній нормі для кінцівки липня і дозволяє комфортно виконувати всі повсякденні справи. У нічний час стовпчики термометрів опустяться до позначки 16-21 градус. У гірських районах Карпат нічні години будуть значно свіжішими, де показники зафіксуються на рівні 11-16 градусів.

Вітер передбачається північно-західний зі швидкістю від 5 до 10 метрів на секунду. Під час випадання грозових дощів можливі окремі шквалисті пориви, тому синоптики радять бути обережними та не залишати приватний транспорт під високими сухостійними деревами.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, які п'ять знаків Зодіаку наприкінці липня переживуть найбільший свій страх. Особливу увагу слід приділити Рибам, Ракам та Скорпіонам.



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Джерело: https://www.meteo.gov.ua/

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