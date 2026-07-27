logo

BTC/USD

64606

ETH/USD

1929.92

USD/UAH

44.86

EUR/UAH

51.07

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Экология Дождь или жара: какая погода ожидает украинцев 28 июля
commentss НОВОСТИ Все новости

Дождь или жара: какая погода ожидает украинцев 28 июля

Синоптики прогнозируют переменную облачность, кратковременные дожди и июльское тепло в большинстве областей

27 июля 2026, 16:37
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Сергій Кречмаровський

Конец июля обычно приносит больше тепла. Но погода быстро меняется, поэтому солнце часто чередуется с короткими ливнями. Температура при этом остается стабильной и без резких скачков.

Дождь или жара: какая погода ожидает украинцев 28 июля

Облака. Фото из открытых источников

В большинстве областей Украины ожидается переменная облачность. Временами выпадут кратковременные дожди, кое-где с грозами. Больше всего осадков прогнозируют на западе и севере. Жителям этих регионов лучше быть внимательными и взять с собой зонт, ведь дождь может начаться внезапно.

Южные и восточные области будут оставаться под влиянием более сухой и устойчивой воздушной массы. Солнечных часов здесь будет гораздо больше, а шанс выпадения дождя будет минимальным.

Температура воздуха в дневные часы поднимется до 27-32 градусов выше нуля. Для сравнения этот показатель полностью соответствует средней многолетней климатической норме для конца июля и позволяет комфортно выполнять все повседневные дела. В ночное время столбики термометров опустятся до отметки 16-21 градус. В горных районах Карпат ночные часы будут значительно свежее, где показатели зафиксируются на уровне 11-16 градусов.

Ветер предполагается северо-западный со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. При выпадении грозовых дождей возможны отдельные шквалистые порывы, поэтому синоптики советуют соблюдать осторожность и не оставлять частный транспорт под высокими сухостойными деревьями.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какие пять знаков Зодиака в конце июля переживут самый большой страх. Особое внимание следует уделить Рыбам, Ракам и Скорпионам.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.meteo.gov.ua/

Новости

Все новости