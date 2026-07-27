Дождь или жара: какая погода ожидает украинцев 28 июля

Конец июля обычно приносит больше тепла. Но погода быстро меняется, поэтому солнце часто чередуется с короткими ливнями. Температура при этом остается стабильной и без резких скачков.

Облака. Фото из открытых источников

В большинстве областей Украины ожидается переменная облачность. Временами выпадут кратковременные дожди, кое-где с грозами. Больше всего осадков прогнозируют на западе и севере. Жителям этих регионов лучше быть внимательными и взять с собой зонт, ведь дождь может начаться внезапно.

Южные и восточные области будут оставаться под влиянием более сухой и устойчивой воздушной массы. Солнечных часов здесь будет гораздо больше, а шанс выпадения дождя будет минимальным.

Температура воздуха в дневные часы поднимется до 27-32 градусов выше нуля. Для сравнения этот показатель полностью соответствует средней многолетней климатической норме для конца июля и позволяет комфортно выполнять все повседневные дела. В ночное время столбики термометров опустятся до отметки 16-21 градус. В горных районах Карпат ночные часы будут значительно свежее, где показатели зафиксируются на уровне 11-16 градусов.

Ветер предполагается северо-западный со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. При выпадении грозовых дождей возможны отдельные шквалистые порывы, поэтому синоптики советуют соблюдать осторожность и не оставлять частный транспорт под высокими сухостойными деревьями.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какие пять знаков Зодиака в конце июля переживут самый большой страх. Особое внимание следует уделить Рыбам, Ракам и Скорпионам.