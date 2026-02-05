Де знаходиться найбільший національний парк у світі: він перевищує розмір України (ФОТО)

У світі існує національний парк настільки великий, що за площею він перевершує Україну та більшість держав планети. Йдеться про Національний парк Північно-Східної Гренландії. Це найбільший національний природоохоронний парк у світі, а його площа становить близько 972 тисяч квадратних кілометрів. Для порівняння, це майже в півтора раза більше за територію України та більше, ніж площа 166 із 195 країн світу.

Найбільший національний парк у світі знаходиться в Гренландії. Фото з відкритих джерел

Гренландський національний парк був заснований у 1974 році, а у 1988-му його кордони розширили до нинішніх масштабів. Якби ця територія була окремою державою, вона посіла б 31-ше місце у світі за площею. До 2018 року парк мав статус біосферного заповідника ЮНЕСКО, однак втратив його через відсутність постійного населення.

Національний парк Північно-Східної Гренландії на карті Гренландії

Людей тут справді майже немає. Лише кілька десятків живуть на наукових станціях уздовж узбережжя. Окремі райони патрулює військовий підрозділ, який пересувається на собачих упряжках.

Гренландія

Місцеві жителі інуїти поєднують традиційне полювання з туризмом, хоча життя тут ускладнюють економічна нестабільність і постійна загроза зустрічей із білими ведмедями.

Вівцебик в Гренландії

Більша частина парку вкрита льодовиками та арктичними пустелями, проте саме тут зосереджене унікальне біорізноманіття. Парк є домівкою для білих ведмедів, песців, вівцебиків, моржів, тюленів і близько 90% світової популяції гренландського вовка. У прибережних водах мешкають нарвали та білухи, а небо населяють десятки видів арктичних птахів. Це один з останніх куточків планети, де природа майже не зазнала впливу людини.

