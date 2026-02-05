logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.14

EUR/UAH

50.9

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Екологія Де знаходиться найбільший національний парк у світі: він перевищує розмір України (ФОТО)
commentss НОВИНИ Всі новини

Де знаходиться найбільший національний парк у світі: він перевищує розмір України (ФОТО)

Національний парк Північно-Східної Гренландії вважається найбільшим у світі.

5 лютого 2026, 16:30
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

У світі існує національний парк настільки великий, що за площею він перевершує Україну та більшість держав планети. Йдеться про Національний парк Північно-Східної Гренландії. Це найбільший національний природоохоронний парк у світі, а його площа становить близько 972 тисяч квадратних кілометрів. Для порівняння, це майже в півтора раза більше за територію України та більше, ніж площа 166 із 195 країн світу.

Де знаходиться найбільший національний парк у світі: він перевищує розмір України (ФОТО)

Найбільший національний парк у світі знаходиться в Гренландії. Фото з відкритих джерел

Гренландський національний парк був заснований у 1974 році, а у 1988-му його кордони розширили до нинішніх масштабів. Якби ця територія була окремою державою, вона посіла б 31-ше місце у світі за площею. До 2018 року парк мав статус біосферного заповідника ЮНЕСКО, однак втратив його через відсутність постійного населення.

Де знаходиться найбільший національний парк у світі: він перевищує розмір України (ФОТО) - фото 2

Національний парк Північно-Східної Гренландії на карті Гренландії

Людей тут справді майже немає. Лише кілька десятків живуть на наукових станціях уздовж узбережжя. Окремі райони патрулює військовий підрозділ, який пересувається на собачих упряжках. 

Де знаходиться найбільший національний парк у світі: він перевищує розмір України (ФОТО) - фото 2

Гренландія

Де знаходиться найбільший національний парк у світі: він перевищує розмір України (ФОТО) - фото 2

Гренландія

Місцеві жителі інуїти поєднують традиційне полювання з туризмом, хоча життя тут ускладнюють економічна нестабільність і постійна загроза зустрічей із білими ведмедями.

Де знаходиться найбільший національний парк у світі: він перевищує розмір України (ФОТО) - фото 2

Вівцебик в Гренландії

Більша частина парку вкрита льодовиками та арктичними пустелями, проте саме тут зосереджене унікальне біорізноманіття. Парк є домівкою для білих ведмедів, песців, вівцебиків, моржів, тюленів і близько 90% світової популяції гренландського вовка. У прибережних водах мешкають нарвали та білухи, а небо населяють десятки видів арктичних птахів. Це один з останніх куточків планети, де природа майже не зазнала впливу людини.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Трамп заявив, що угоду про купівлю Гренландії майже досягнуто.

Також "Коментарі" писали про найбільш густонаселене місто у світі. У ньому живе більше людей, ніж в Україні.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини