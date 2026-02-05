Где находится самый большой национальный парк в мире: он превышает размер Украины (ФОТО)

В мире существует национальный парк настолько велик, что по площади он превосходит Украину и большинство стран планеты. Речь идет о Национальном парке Северо-Восточной Гренландии. Это самый большой национальный природоохранный парк в мире, а его площадь составляет около 972 тысячи квадратных километров. Для сравнения, это почти в полтора раза больше территории Украины и больше, чем площадь 166 из 195 стран мира.

Самый большой национальный парк в мире находится в Гренландии. Фото из открытых источников

Гренландский национальный парк был основан в 1974 году, а в 1988 его границы расширили до нынешних масштабов. Если бы эта территория была отдельным государством, она заняла бы 31 место в мире по площади. До 2018 года парк имел статус биосферного заповедника ЮНЕСКО, однако потерял его из-за отсутствия постоянного населения.

Национальный парк Северо-Восточной Гренландии на карте Гренландии.

Людей здесь почти нет. Лишь несколько десятков живут на научных станциях вдоль побережья. Отдельные районы патрулирует военное подразделение, которое передвигается на собачьих упряжках.

Гренландия

Гренландия

Местные жители инуиты совмещают традиционную охоту с туризмом, хотя жизнь здесь осложняют экономическую нестабильность и постоянную угрозу встречам с белыми медведями.

Овцебык в Гренландии

Большая часть парка покрыта ледниками и арктическими пустынями, однако именно здесь сосредоточено уникальное биоразнообразие. Парк является домом для белых медведей, песцов, овцебыков, моржей, тюленей и около 90% мировой популяции гренландского волка. В прибрежных водах обитают нарвалы и белухи, а небо населяют десятки видов арктических птиц. Это один из последних уголков планеты, где природа почти не испытала сильного влияния человека.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп заявил, что соглашение о покупке Гренландии почти достигнуто.

Также "Комментарии" писали о самом густонаселенном городе в мире. В нем живет больше людей, чем в Украине.