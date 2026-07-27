Де чекати граду та злив, а де палатиме спека: прогноз погоди на 27 липня

Липень упевнено продовжує тримати статус найспекотнішого місяця літа. Початок нового тижня не стане винятком. Синоптики з Українського гідрометеорологічного центру зазначають, що 27 липня синоптична картина в країні виявиться досить строкатою. На нас чекає класичний липневий день, де знайдеться місце і для палючого сонця, і для раптових злив.

Небо. Фото з відкритих джерел

Загалом по країні втримається мінлива хмарність. Жителям західних, а також окремих північних та центральних областей удень варто тримати парасольки напоготові. Там пройдуть короткочасні дощі з грозами. Місцями можливі неприємні сюрпризи у вигляді граду та поривчастого вітру, тому на вулиці треба бути обачнішими.

Південь та схід України залишаться під владою сухого та спекотного повітря. Опадів тут не очікують, а сонце світитиме майже увесь день, безжально розганяючи стовпчики термометрів до високих позначок.

Температура розподілиться так. Уночі повітря прохолоне до комфортних плюс 15-20 градусів, а на узбережжі морів буде близько плюс 23 градусів. Удень термометри покажуть від плюс 27 до 32 градусів. У південних регіонах та на сході місцями припече до плюс 34-35 градусів. А от на заході завдяки дощам дихатиметься легше, там очікують близько плюс 24-28 градусів.

Вітер буде переважно північно-західним, на сході південно-західним, зі швидкістю 5-10 метрів за секунду. Під час гроз можливі сильні пориви до 15-20 метрів за секунду.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, які знаки Зодіаку наприкінці липня отримають щедру пропозицію. Астрологічні прогнози виділяють п'ять знаків Зодіаку, для яких цей період може виявитися особливо перспективним.



